獨／橫綱凱咪遭網紅好友擺道 再爆她為錢迷失自我

網紅橫綱凱咪因發表「網美圈7成都有在賣淫」而聲名大噪，日前又稱同行家家（王盈）在直播中走光是故意解開，引發熱議討論，她接受《中時新聞網》專訪強調自己都只是在評論事實，透露曾經看過網紅朋友為錢迷失，因「法院認證賣淫」一事登上社會新聞版面，當時自己還為顧及情分，在新聞下面留言幫她講話，結果才發現全部都在騙。

橫綱凱咪直言，「不要一味的想說，我的朋友我要幫他，你錯了，你要去思考一下，是不是你朋友在騙你，你真的有沒有這麼了解你那朋友」，凱咪無奈表示，自己被那位網紅朋友擺了一道，她框了所有的朋友，對外都宣稱家境富裕過得不錯，但沒想到她所言所述居然都是虛假營造出來的，對於自己被朋友打臉，凱咪也不由衷地感嘆「社會黑暗」。

橫網凱咪身材火辣，講話又十分犀利，擁大批粉絲。（翻攝Aqq cami臉書）

談到網紅家家走光一事，橫綱凱咪也透露，很多直播公司都會為主播發想策略，透過一些事件來炒作知名度增加粉絲數，她也藉此提醒網友，在任何新聞下的留言，可能都要去思考一下，「留的這些言到底是幫到她還是害到她，她真的是這樣子的人嗎？」如果沒有這麼清楚這件事情，認為大家留言可以稍微收斂一點。

(中時新聞網)