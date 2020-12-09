投行野村預計，環球因素支持下，亞洲貨幣兌美元在2021年首季的升幅更為顯著，其中人民幣兌美元離岸價估計將升在6.3元。

香港信報報導，該行指出，2021年首季短年期亞洲債券殖利率和高收益債券亦應有出色表現，主要受疫苗的積極發展，加上美國聯準會和歐洲央行可能推出進一步刺激政策，以及美國新上任的拜登政府政策的支持。該行稱，相信在環球因素的支持下，資金將持續流入亞洲。估值水平目前不會阻礙亞洲貨幣的表現，因市場有機會反映美國取消對中國商品進口關稅的可能性。

野村稱，2021年基本上做空美元、看漲亞幣，預計2021年第一季離岸人民幣、韓元及印度盧比分別朝向6.3元、1,050元及71.6元的水準。

該行並預估，2021年下半年，市場可能開始反映貨幣政策正常化。隨著亞洲國家的經常帳和國際收支正常化，以本土貨幣計價的債務水平上升，將凸顯出個別亞洲貨幣的脆弱性；料印尼盧比和泰銖的表現將落後於其他亞洲貨幣。

(工商 )