汐止殺警奪槍案 傳茅山術助警緝凶

震驚社會的汐止殺警奪槍案，發生在2005年4月10日，2名員警在簽巡邏箱時，被凶狠的狂徒刺殺，一死一重傷。警方鎖定特定人士，但怎麼找就是找不到人影。就在這個時候，茅山術第二代掌門人鄭老師，決定出手相助，他開出3道符令，要讓警方10天之內就能抓人，結果據說符令只用了兩道，第10天凶手在山區的一間空屋現形！

警方逮捕涉嫌槍殺橫科所員警的兄弟檔嫌犯，哥哥王柏忠（右二頭套衣服者）與弟弟王柏英（左二戴安全帽者）在警力戒護下押解上車。（中時資料照 季志翔攝）

2005年4月10日，台北縣（今新北市）政府警察局汐止分局橫科派出所員警洪重男、張大皞分騎兩部巡邏機車，至汐止市農會白雲辦事處後門、橫科路4巷的巡邏箱簽到，遭尾隨的王柏忠、王柏英兄弟，從背後偷襲，用西瓜刀、拔釘鐵鍬猛砍狂刺，兩名員警倒地後，王家兄弟檔奪走張大皞的警用9mm手槍及12發子彈逃逸。

員警洪重男身中15刀，左前胸3刀傷及肺臟，背部2刀、右頸1刀傷及主動脈，不幸殉職。員警張大皞則是左頸有長10公分、深4公分的刀傷，右頸一道5公分撕裂傷，所幸急救後撿回一命。

2名員警遭惡徒當街殺害奪槍，震撼全國，警方當然全力緝兇。不過當年監視器不多，案情陷入膠著。此時，專案小組內一名成員，突然想起自己認識茅山術第二代掌門人鄭老師，於是上門請大師出手相助。

王柏英身分證遭燒毀後僅剩小角，上頭隱約可見的部分住址卻成重要破案關鍵。（翻攝照片）

據悉，鄭老師允諾開出3道符令，要讓警方在10天內逮人，沒想到只用了2道，案發後第10天，歹徒果真現形。案發後10天，警方獲報在汐止山區1處空屋，發現未燒光的血衣及身分證殘角，掌握王姓兄弟身分，最後在殉職員警的「二七」當天，逮捕犯案的王姓兄弟。

王姓兄弟在睡夢中遭逮捕，原本堅決不吐實，直到專案小組出示包括血衣在內的證物後，兄弟倆才承認自己就是兇手。原來，兄弟倆的真正目的是搶銀行，但因黑星手槍屢屢卡彈，恐搶銀行無法得逞，因此才計畫殺警奪槍。2009年3月13日，最高法院依強盜殺人罪判處王柏英死刑、王柏忠無期徒刑定讞。王柏英現仍羈押於台北看守所，等待槍決。

此案發生後，內政部警政署改變了員警巡邏SOP，要求簽巡邏箱時要背對牆壁，巡邏必須穿上防彈背心；巡邏的路線不再固定，每次都會改變，讓歹徒無法從巡邏路線中攻擊警察。

(中時新聞網)