每年遇到雨季土石流，位於南投縣仁愛鄉投85線的都達明隧道邊坡即會遭遇坍方，路基流失導致當地村落對外交通暫時中斷，仁愛鄉公所向投縣政府提報災後重建後，已完成隧道延長二期工程，9日由南投縣長林明溱親自主持通車典禮。

林明溱指出，投85線產業道路連接台14線廬山部落，全長9公里647公尺，途經眾多部落為重要道路，但隧道周邊經常發生落石坍方，嚴重影響民眾通行安全。

林明溱說，推動延長都達明隧道的二期工程，於今年4月動工，期間因梅雨影響，使隧道工程一度被迫停工，但縣府與承包廠商共同克服萬難，於10月底隧道工程如期竣工。接下來縣府將再接再厲，提報約4700萬元的投85線路面改善前瞻計畫補助，已獲公路總局認可，預計明年接續發包施工。

仁愛鄉公所表示，都達明隧道主要作為都達村、合作村、精英村的聯外交通使用，是通勤及運輸茶葉、蔬果的重要幹道，感謝投縣府幫忙隧道優化，預計有2000位村民將因此受惠。

都達村長洪光勇指出，都達明隧道每次雨季豪雨，為了怕突然發生土石流危及用路人安全，他都在投85線都達明隧道前後巡視，足足站崗6年多，這次都達明隧道第二期工程做得堅固，他終於可以不必再冒著風雨出門顧路了。

(中時 )