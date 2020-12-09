大型醫院中消防逃生梯是災害發生時重要的逃生設備。市議員何文海9日質詢時說，他接獲民眾投訴，台中市仁愛醫院台中院區，消防逃生梯已經生鏽腐蝕非常嚴重，抨擊市府嚴重瀆職；市府都發局強調，將辦理持續複查作業，以確保場所公共安全。

何文海表示，醫院建築物大多屬於密閉式空間，萬一發生火警濃煙及高溫易經由樓梯間與管道間形成煙囪效應，瞬間阻斷逃生之路，逃生梯的重要性不言而喻；醫院動輒上百、上千人，如發生意外，這樣不安全的逃生梯是否能承載這麼多人員的重量？

何文海指出，金屬製的逃生梯生鏽嚴重，絕非一時片刻造成，是不是也代表台中市政府並未落實定期消防檢查；市府每年編列高額預算，卻未確實消防安檢，對逃生梯腐蝕狀況不聞不問，已是嚴重瀆職。

何文海說，避難逃生梯於災難發生時，可讓在建築內的民眾有效率的逃生，如果因為沒有落實檢查，當災難發生時無法發揮實際作用或者使用中發生損害，可能會造成難以挽回的傷亡；市府消防安檢不能敷衍應付，應立即檢討改善，才不會讓救人的醫院變成害人的地方。

都發局強調，經查仁愛醫院已委託專業檢查人，完成今年度建築物公共安全檢查簽證及申報作業，並簽證合格備查在案；依其申報資料，現場共有2座安全梯，分別是室內及室外安全梯，其中室內安全梯可直接通向道路，市府後續將辦理持續複查作業以確保場所公共安全。

(中時 )