君品酒店往年皆運用充滿浪漫的暖金色燈泡來點亮佳節氛圍，今年的聖誕節，為彌補無法出國的遺憾，即日起至12月27日君品酒店將全面換裝，特別以「繽紛聖誕」為主題打造出冬日中最華麗浪漫的聖誕古堡，讓賓客於國內就如同置身歐洲古堡般，除了將半個樓層佈置為聖誕主題空間外，還規劃期間限定打卡專區，配合一系列的聖誕體驗活動讓旅客們不論身處在酒店何處，都彷彿置身在童話故事中，充滿樂趣且歡樂，從裡到外都能感受到濃濃的過節氣氛，與家人朋友們歡度幸福時光。

為讓每位旅客能更完整感受聖誕佳節，即日起至12月27日(日)推出「一泊二食聖誕八寶手扒雞」住房專案，每晚6,500 元起(專案原價24,509元，等同2.6折)，入住即可於房內享用「八寶手扒雞雙人分享餐」，套餐包含八寶烤雞一隻、主廚精選湯品兩碗、烤蔬菜一份、聖誕甜點兩份、火雞肉汁與蔓越莓醬汁及法瑞紅酒一瓶，亦提供翌日雲軒早餐兩客，再加贈鼻煙壺精油沐浴備品組及君品精選茶包組。

套裝行程除了能體驗「聖誕空間」主題樓層外，每房還提供一名免費參加「麋鹿森林手作坊」課程，另外凡於12／19(六)~12／27(日)期間入住賓客，可至限定打卡專區「聖誕角落」與聖誕老公公拍照並可獲贈「聖誕小盆花手作包」一組，小朋友們還可參加《聖誕老公公說故事》活動，另外，即日起雲軒西餐廳逢午、晚餐餐期，皆可無限享用繽紛沙拉吧上由甜點主廚特別創作出的多樣聖誕節限定甜點，為用餐時刻增添浪漫耶誕氣氛，讓每位賓客都能度過一個暖胃又暖心的聖誕佳節。

步入君品酒店一樓門口，從披戴金色馬鞍的駿馬、金色聖誕樹到波光粼粼的廊道，酒店內隨處可見浪漫垂墜的金黃燈飾；六樓餐廳門口重現義大利的傳統習俗「耶穌誕生的場景」，如拼圖一般，在不同的城鎮可以有不同的組合，歷史上第一個耶穌誕生場景可追朔至13世紀，出生於義大利的小鎮亞西西（Assis）的聖方濟各（Saint Francis of Assisi; San Francesco d'Assisi），傳說聖方濟各不畏艱苦，跋山涉水朝聖至耶穌出生地伯利恆，回到義大利後，聖方濟各對此旅途所見深為感動，決定在山洞中用簡樸的稻草打造馬廄，為目不識丁的村民們重現耶穌誕生的故事，在聖誕夜溫暖每一顆需要被撫慰的心靈。

手工做的人像，雖沒有聖誕老人亮麗的包裝，卻多了有溫度的感恩和信仰，靜靜的在六樓 Artbrosia 義大利餐廳外給人祝福，希望八百年前平安夜時的感動和感恩，可以再一次拉近起我們和世界的距離。主題樓層則由守護旅人的胡桃鉗指引著賓客穿梭「北國繽紛長廊」通往熱鬧歡騰的聖誕主題空間；暢遊兩間歐式風格攤位的「胡桃鉗聖誕市集」，除販售充滿聖誕氣息的應景小物、聖誕玩偶外，還可投擲松果遊戲來小試身手；「雪人甜品小屋」將提供各式鹹甜小點及「海尼根鮮封生啤太空機」供賓客享用，旅客可在此休憩品嘗季節限定的拐杖糖、聖誕樹、伯利恆之星等造型甜點佐以暖心熱飲。

踏入「麋鹿森林手作坊」為家人朋友們製作一份充滿手感的聖誕禮物表達感謝；洋溢著溫暖氣息的「聖誕老公公郵局總部」更是滿足大小朋友對聖誕老公公的期待，而聖誕老公公為世界分送幸福之餘，也將在此現身與旅客合影留念，陪伴旅客們在暖冬壁爐旁寫下明年的期許與願望，並誠摯的邀請於12／19(六)~12／27(日)君品過夜的小朋友們在晚間21：00~21：30穿著睡衣至此參加《聖誕老公公說故事》活動。

今年君品酒店和雲朗觀光集團旗下各間飯店一樣於大廳暖心打造「聖誕角落」，搭配著吸睛的聖誕樹、火爐、聖誕襪、聖誕音樂，和充滿肉桂豆蔻和香橙的香氛，是過節最有氣氛的打卡點，現場同時結合「聖誕樂捐」活動，貼心準備了紅色小信封，讓小朋友們將10元銅板放入信封內並投入一旁可愛的小郵筒，自由捐獻給南投部落孩子們所組成的親愛愛樂管弦樂團，鼓勵孩子們在享受幸福的時刻也能懂得付出。

(中時 )