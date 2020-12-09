邁入第10年的中等學校5人制足球聯賽，109學年賽季上個月從南區預賽開踢，本月21日起將在台北體育館展開北區預賽，各隊摩拳擦掌為爭取佳績努力。

中等學校5人制足球聯賽109學年賽季共155隊報名參賽，高中男生組49隊、高中女生組12隊、國中男生組62隊、國中女生組32隊，賽制上也和往年不同，男生組因為參賽隊伍眾多，本季採取預賽、複賽、決賽三個階段，先依報名隊伍所在縣市進行南區、北區預賽，各取8名進入全國複賽，複賽16隊分兩組打單循環賽，兩組各取4名共8隊晉級全國決賽；女生組則是採預賽、決賽兩個階段，各取8名挑戰全國決賽，屆時全國決賽也同樣採循環賽賽制，沒有一戰定生死的殘酷對抗，但密集的循環賽程，更加考驗各隊的實力。

高中男生組民雄農工曾於102到106學年締造5連霸霸業，近兩季一次亞軍、一次季軍，本季信誓旦旦要重返榮耀，已經先以南區預賽第一出線，民雄農工隊長林榜科表示，各隊都很強，但他們也不會輕易放棄，會帶著今年6月才在另一項重點賽事全國中等學校五人制足球錦標賽完成4連霸、7屆賽事6度封王的氣勢強勢問鼎。

在高中女生組連續5屆踢進四強卻尚未摘冠的民雄農工5人制女足隊，今天代表出席開賽記者會的球員代表鄒詠宜表示，希望本季可以踢出隊史新高成績。

(中時 )