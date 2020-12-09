中興保全科技及其子公司11月合併營收為11億5457萬元，較去年度同期(合併營收)增加2625萬元，成長2.33％。本年累計合併營收為124億5714萬元，較去年度同期(累計合併營收)增加2億3839萬，成長1.95％。

中保科技表示，集團營運表現亮點多，以本年1至11月份累計營收表現，集團國雲停車業務較去年同期成長超過八成、立保保全累計營收成長近1億元、成立甫滿一年的保創科技累計營收相較去年同期成長近2億元，業績大爆發；中保物流累計營收成長近1.3億元，而中保科技本業營收也有小幅成長。

中保科技表示，近來校園意外事件從學生遭擄到墜樓事故頻傳，引發外界重視校園安全，而中保科技擁有豐富的大型場域安全管理經驗，可為校園安全管理提供有效解決方案，校園安全不能只靠門禁管理「防堵」，重要的是靈活運用科技設備快速提升管理效率，更能全面化強化保護功能。

舉例來說，校方可在通往建築物頂樓的安全門加裝警報器和監視器，並與校園安全中心連動，若有人擅闖頂樓，管理單位可在第一時間掌握狀況並進行了解；此外，藉由紅外線設備自動偵測圍牆攀爬行為，適時發出語音警報或溫馨關懷，避免學生意外墜樓。另一方面，宿舍、廁所等區域，設置的緊急求救設備，應同時具有求救對講功能，也會連動監視器，來連線校安中心。當觸動求救鈕，相關攝影機畫面立刻傳輸至校安中心，管理人員可透過監視器看到現場，並立即派員前往查看甚至於報警。中保科技事業動能持續穩定成長，更能守護社會安全。

(中時 )