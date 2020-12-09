新冠疫情對全世界的傷害，可否隨著2020年告終而結束？渣打銀行東北亞區資深經濟學家符銘財認為，雖然疫苗研發已有正面進展，各國政府與企業在這一年來承受了重大傷害，經濟的復甦之路需耗時數年，目前估測的2021年經濟成長預測值明顯偏高，實際上受到兩項因素：其一是2020年經濟數據的低基期，另一則是許多產能並沒有跟進回升。

渣打集團9日發布2021年全球暨台灣經濟展望，預期2021年全球GDP成長率4.8％，不僅從2020年的-3.8％大幅反彈，且接近過去十年全球GDP平均成長率3.7％，中國GDP成長率8.0％，台灣GDP成長率則3.3％。

符銘財指出，2021年重點仍無法避免地聚焦在疫情的衝擊，預估疫苗將在明年第一季正式推出，並且在第三季進行大規模人口施打。然而，近來美國與歐洲部分地區持續出現新增病例，因此在明年第一季，維持社交距離與封鎖措施仍不會全面解除，但疫苗對經濟表現的加持效果，與經濟復甦效益可能要等到2021下半年才能有效展現。

此外，渣打指出，儘管G3經濟體（美國、日本和歐元區）在2021年都將展現反彈動能，但影響全球經濟復甦的關鍵仍在亞洲地區，尤其是中國及印度，中國可望將延續復甦動能。

(工商 )