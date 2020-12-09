全球鏈條大廠桂盟（5306）在自行車鏈需求持續暢旺、非自行車鏈事業部銷售回復增長下，11月合併營收達6.3億元，年增45％，創下歷史次高；前11月合併營收54.7億元，年增15％，已超越2019年全年營收。

桂盟集團表示，受新冠肺炎疫情影響，人們開始改變原有的交通及運動休閒方式，加上各國政府鼓勵民眾以自行車做為代步出行工具、補助購買零件等政策措施，推動自第二季起的自行車需求，其中對入門車款的需求甚為殷切。

而中高階車款及電動自行車款也出現強勁需求造成供應不及，許多民眾改以在補修通路上購買零件更換，造就補修市場也同步上揚。

進入秋冬後，歐美地區的疫情仍持續攀升，估計將持續推升未來幾個季度入門自行車款及補修市場的需求，而目前各工廠的產能利用率仍維持高檔外，桂盟已提前部署增加10％產能，因應未來整體自行車市場的增長。

此外，桂盟的非自行車零件的各事業部銷售回到成長軌道，11月營收都呈現年增、月增；其中車庫門開門機事業更是倍增，顯示桂盟的非自行車零件的營運，在疫情後回歸正常。

法人表示，依目前自行車市場態勢來看，市場庫存仍是偏低，車廠、零件廠卯足全力生產對應仍是無法滿足市場，估計這波需求可望持續到明年第三季之後；尤其在高階運動休閒車的需求逐步回溫，入門款及補修市場熱度持續不減，自行車族群及桂盟的營運表現仍值得期待。

(工商 )