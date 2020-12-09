78歲王姓老翁5日在新北三峽菜園工作時，被虎頭蜂螫到頭部、手部，導致2處腫脹，他先自行就醫後。晚上因為身體不適，再度就醫，不過院方通知急救無效。（示意圖／達志影像）

78歲王姓老翁5日在新北三峽菜園工作時，被虎頭蜂螫到頭部、手部，導致2處腫脹，他先自行就醫後。晚上因為身體不適，再度就醫，不過院方通知急救無效，8日返家拔管斷氣，詳細死因仍需檢方釐清。

據了解王姓老翁有心臟相關疾病，他5日在菜園工作時，被虎頭蜂螫到，老翁先自行就醫。晚上回家時因身體不適，家人因此擔心，連忙再度送他到另間醫院急救。不過院方急救無效，通知家屬後，老翁回到大溪家中拔管斷氣。

(中時 )