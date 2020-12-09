老翁遭虎頭蜂螫 2度送醫後不治 16:422020/12/09 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 78歲王姓老翁5日在新北三峽菜園工作時，被虎頭蜂螫到頭部、手部，2度送醫後不治，死因仍須檢方釐清。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 78歲王姓老翁5日在新北三峽菜園工作時，被虎頭蜂螫到頭部、手部，導致2處腫脹，他先自行就醫後。晚上因為身體不適，再度就醫，不過院方通知急救無效。（示意圖／達志影像） 78歲王姓老翁5日在新北三峽菜園工作時，被虎頭蜂螫到頭部、手部，導致2處腫脹，他先自行就醫後。晚上因為身體不適，再度就醫，不過院方通知急救無效，8日返家拔管斷氣，詳細死因仍需檢方釐清。 據了解王姓老翁有心臟相關疾病，他5日在菜園工作時，被虎頭蜂螫到，老翁先自行就醫。晚上回家時因身體不適，家人因此擔心，連忙再度送他到另間醫院急救。不過院方急救無效，通知家屬後，老翁回到大溪家中拔管斷氣。 離奇！屏東逆子弒母案 3月後法醫才確定死因 女痔瘡手術9天後身亡 家屬崩潰討公道 (中時 ) #三峽 #菜園 #虎頭蜂 #急救 #無效 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 獨／34年績優教師被誣控貪汙郵票 校長追殺式逼退被法院打臉 11:502020/12/09 社會 江宏傑北漂打拚3歲女抱緊不讓走 04:102020/12/09 娛樂新聞 洗碗工殺學霸妻手法出爐 潑酸毀容爆頭斷指 08:592020/12/09 社會 遭傳曾在香爐旁小便 無辜男竟遭活活打死 11:172020/12/09 社會 警臨檢摩鐵遇通緝犯 他竟從2樓一躍而下遭逮 11:122020/12/09 社會 府院聯手打炒房 為救民調 04:102020/12/09 生活新聞 惡狼湯包1／排隊名店老闆遭控霸凌員工 美人妻哭求發薪反遭「密室性侵」 07:112020/12/09 社會 藍委爆 蘇2017曾痛罵蔡半小時 04:102020/12/09 政治要聞 嘉義老夫妻輕生 命危搶救中 04:102020/12/09 地方新聞 惡老闆設地下工廠 大賣偽標飲品 04:102020/12/09 社會新聞 女星懷孕反遭酸生活不檢點 曝懷孕遭婆婆「喚鬼下咒」 11:162020/12/09 娛樂 社會熱門新聞 青山宮遶境活春宮爆熱議 赤裸男女身分恐曝光 - 社會 「阿扁的人」用勞動基金狂炒股 擁爆乳人妻爽玩寄身上流 - 社會 雲林出現「愛滋應召毒玫瑰」 半年內尋芳客恐中鏢 - 社會 接客恐破1千人 愛滋毒玫瑰曝光 衛生局急「通緝」3地尋芳客 - 社會 彰化女童遭囚12年皮包骨僅30公斤 「狠母」吐囚女悲傷原因 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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