雖然國內確診數持續升高，但市場將焦點放在美國可能推出更多財政激勵措施，以及新冠疫苖的樂觀進展，周三南韓KOSPI指數大漲2.02%，收在2,755.47點，再創歷史新高。

南韓周三公布，截至周二午夜，韓國的新冠肺炎確診數新增686人。由於第三波疫情來勢洶洶，韓國的醫療系統正面臨崩潰的風險。

但分析師表示，英國開始施打新冠疫苖，以及美國推出新激勵措施的進展，都鼓勵外資搶購韓股。

在英國率先施打新冠肺炎疫苖後，美國食品藥品監督管理局（FDA）周二公布文件，初步確認輝瑞新冠疫苗的安全性與功效，為該疫苖在周四獲得緊急使用授權掃除重大障礙。

在美國國會民主黨人否決參議院多數黨領麥康諾（Mitch McConnell）建議的精簡方案後，川普政府新提出一項規模為9160億美元新冠紓困計畫，宣稱內容暨包括民主黨要求的對州與地方政府撥款，以及共和黨優先考量的企業免責保護。

美國可望推出新紓困案的樂觀預期帶動晶片、汽車與鋼鐵股上揚。

三星電子勁揚3.07%，收在73900韓元，再創歷史新高。SK海力士大漲4.78%，收在120,500韓元，亦創歷史新高。

南韓最大汽車製造商現代汽車漲2.68%，南韓最大鋼鐵廠浦項漲2.82%。此外，樂金化學漲3.08%，電池大廠三星SDI漲2.35%。

外資今日買超韓股1618億韓元，散戶賣超約5100億韓元，機構投資人買超3110億韓元。

韓元微升0.06%，收在1,084.8兌一美元。

(時報資訊)