雪霸國家公園管理處因應2021年武陵櫻花季，預定於明年2月12日至3月1日，針對進入武陵地區之登山隊伍車輛實施部分管制，圖為今年2月武陵櫻花季花況。（雪霸國家公園管理處提供／巫靜婷苗栗傳真）

雪霸國家公園管理處因應2021年武陵櫻花季交通疏運措施，預定於明年2月12日至3月1日，針對進入武陵地區之登山隊伍車輛實施部分管制，並協助退輔會武陵農場發放登山隊伍的車輛通行證，請山友共同配合。

雪霸處針對登山隊伍車輛管制措施重點說明，申請雪山主峰線及武陵四秀線之「單日往返」路線者，雪霸處不予發放車輛通行證；若住宿於武陵農場內者請向住宿單位申辦通行證，或請自行搭乘合法大眾交通工具前往。

雪霸處表示，其他由武陵地區入（出）園之登山隊伍，預計自2021年1月12日起開放申請車輛通行證，請由總領隊以整隊名義在「臺灣國家公園入園入山線上申請服務網」中透過連結下載入園車輛登記表空白表格，填寫完成後併同入園許可證，於入園5天前以電子郵件（email信箱：[email protected]）或傳真（武陵管理站傳真：04-25901310、洽詢電話：04-25901316）方式進行申請程序；通行證將由武陵管理站代為核發後，以電子郵件寄送（PDF檔案）給申請人。

登山隊伍需取得車輛通行證後，才可開車進入武陵遊憩區並停放於指定之停車場，進出時間管制及入場車輛定點管理等措施，另依退輔會武陵農場公告為準。

雪霸處提醒前往武陵地區賞櫻或登山的民眾，櫻花季期間車輛及人潮眾多，請配合交通部公路總局及退輔會武陵農場的交通疏運措施，詳細措施請留意公路總局及武陵農場網站公告。

此外武陵遊憩區海拔約1750公尺，上山賞景請留意天氣預報且攜帶足夠保暖衣物，注意行車及活動時的安全，並落實垃圾不落地及廢棄物減量，不要餵食獼猴及野生動物，共同維護武陵地區自然生態。

計畫從事登山活動的民眾，進入國家公園生態保護區應依規定申請入園許可證，並在行前做好各項準備，尤其適逢雪季期間，更要審慎評估天候狀況及自身能力，以確保能有愉快又平安的旅程。

(中時 )