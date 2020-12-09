隨著醫療的進步，許多大大小小的疾病都可以靠著手術的方式治療，治療痊癒性高，讓人容易忽略術後修養，常常因為久臥的緣故，使得血液不易回流，產生血栓而導致靜脈栓塞。靜脈栓塞不但會造成整個肢體腫脹、疼痛，嚴重者血塊隨著血液流動循環至肺部，造成肺栓塞等致命危險，嚴重肺栓塞能在幾分鐘內要人命。

為什麼會產生靜脈血栓？

血液在人體中流動，有些狀況會讓血液停滯、凝結。高雄榮民總醫院骨科部骨病科主任楊善為說，容易形成血栓的3要素包含血液淤積、血管壁損傷和凝血狀態改變。

血液淤積的風險指標包含年紀大於40歲以上、長期臥床、罹患惡性腫瘤、懷孕、肥胖、有中風病史、靜脈曲張及心衰竭病人。血管壁損傷則包含外傷、骨折、手術、靜脈放置導管；凝血狀態改變則包含服用藥物（避孕藥、荷爾蒙）、懷孕及產後、抽菸及血液疾病等，這些狀況都會增加血栓風險。

依照上述危險因子計算血栓風險，對於高風險族群，建議使用醫療級連續靜脈加壓系統，每30分鐘會自動偵測血液回流並間歇式加壓，幫助有效降低靜脈血栓及肺栓塞的發生。術後長時間臥床期間，可再加上使用第二等級醫療級萊卡材質醫用輔助襪，跟一般彈性襪有很大差異。

高雄榮民總醫院 骨科部骨病科楊善為主任說明，手術時間超過45分鐘即增加1分的血栓風險，使用醫療級連續靜脈加壓系統，幫助降低靜脈血栓栓塞的發生。(圖/健康醫療網提供)

黃金48小時 物理性預防更降低風險

手術後的病人需要一段時間臥床休息，無法自主活動當然也增加血栓風險。楊善為表示，一般產生血栓機率最高是手術當天，產生血栓的患者有5成在第一天就發生，約有25%發生在術後隔天，2週之後風險就降到1到2%以下，意即接受長時間手術的病人、需要臥床者就建議使用醫療級連續靜脈加壓系統，並直到可如常下床活動，血栓風險才能大幅下降。

楊善為說明，根據台灣健保資料庫，一旦產生血栓，導致肺栓塞，若無即時治療，致死率相當高。2018年歐盟骨科醫學會專刊數據顯示，重症的住院患者及接受手術的住院病人，在沒有預防下，靜脈栓塞的風險從1成到4成都有相關文獻；但如果有預防，可以把機率大幅降低到1.2%至10%。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)