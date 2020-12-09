近日許多學校舉辨校慶運動會活動，立法委員許淑華關注偏鄉學童的需要，特別號召善心的企業共同發起「一人一鞋、從足開始」幫助偏鄉學童募鞋計畫，9日為信義鄉及仁愛鄉三所國中全體學生募得每人1雙運動鞋，共計333雙。

信義鄉鄉長全志堅、投縣政府教育處長陸正威及各級民意代表皆出席本次活動。許淑華表示，非常開心能夠為缺乏資源的偏鄉學童募集到這麼多品質優良的運動鞋，未來也會努力募集更多資源，將這個公益計畫擴張到捐贈縣內偏鄉校區的運動校隊。許淑華也特別趕在運動會前夕把新鞋送交到每位學童手中，盼學童穿上新鞋都能充滿自信，並獲得好的表現。

信義國中校長王仁穩指出，信義鄉學校長期缺乏資源，感謝許淑華委員牽線企業家捐贈球鞋給孩子們，也希望偏鄉教育資源短缺的問題能夠獲得更多關注。

活動後，許淑華也與王校長及陸處長一同前往視察信義國中即將在19日落成的學生宿舍，期待新宿舍落成後不僅能強化偏鄉校區的學習環境，還能提升偏鄉孩子學習專注力、造福學童。

(中時 )