美國今年密集對台軍售。（圖／達志影像）

美國國防部宣布，美國務院批准對台出售「野戰資訊通信系統」(FICS)，金額2.8億美元，約新台幣80億元，已通知美國會，可望在1個月後生效，這是美國總統川普今年第6度對台軍售，再次引發國人關注。對此，民進黨前立委沈富雄在政論節目中則直言，「如果像前總統馬英九講的首戰即終戰，那你買再多武器也沒用，我比較主張首戰即大戰，如果首戰就是世界大戰，那不買也沒關係」。

「野戰資訊通信系統」軍售案，我方稱之為「陸軍戰術區域通信系統」，簡稱「陸區系統」，是陸軍在1999年建置完成，也是向美購得。這套系統用於軍團級，現由陸軍資通電軍負責。陸區系統近20年未更新，所以這次美方給的裝備，堪稱是「新一代陸區系統」。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中說，台灣要有多少武器才能把自己變豪豬或者刺蝟，其實是一門很大的學問，如果像馬英九講的首戰即終戰，那你買再多武器也沒用，我比較主張首戰即大戰，如果首戰就是世界大戰，那不買也沒關係。」

其實野戰資訊通信系統（FICS），包括154個通信節點、24個通訊信繼電器、8套網管系統與其相關設備、系統技術支援、人員培訓與後勤支援等。軍方官員透露，這項美國軍售案是我方提出申請，由陸軍資通電軍建案，列為機密，並已編列國防預算。

(中時新聞網)