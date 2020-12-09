國民黨今天邀請台大新聞所前所長彭文正，針對「新聞自由」專題演講，彭引自身《政經看民視》節目被關掉的經驗，痛批通傳會（NCC）不該以私刑關掉中天新聞台，若中天真的是紅媒，就以違反國安法查辦。至於北高行駁回中天聲請的假處分，彭文正說，從論文門長達406天不開庭，直接判敗訴等例子，可看出司法人員和很多媒體從業人員一樣，甘為政治的犬馬。

彭文正今天下午受邀到國民黨中常會進行專題演講，他談到一年多前在民視主持的《政經看民視》無預警被關掉後，便轉戰網路開設《政經關不了》政論節目，展開調查蔡英文總統論文門的行動。

談到NCC駁回中天新聞台換照，彭文正直言，NCC所提4大理由都很荒唐，若關中天是因為中天是中共代理人，罪證確鑿的話，就用國安法查辦，但顯然沒有，這就如同「要抓槍擊要犯但沒抓到，用闖紅燈把它關一輩子」，這就是今天政府幹的事。他抨擊，NCC不該用私刑方式關掉媒體，這不光明也不磊落。

「4個不予換照的理由沒有1個能成立」，彭文正試問，有哪一家電視台落實新聞專業？沒有一家新聞媒體的內控與自律機制是不失靈的？至於新聞製播遭受不當干擾，民視《政經看民視》就是親身的例子，還有什麼好不當干擾？關於未能有效說明如何排除股東不當干擾，那是不可能的事情。

彭文正受訪時說，從NCC關閉中天，到《政經看民視》、黃智賢與王又正的節目接續關閉，他真的認為當年高舉言論自由的民進黨，創下台灣民主自由新聞史上最黑暗的一頁。

彭文正表示，以中天的例子來說，有網友洗臉他在幾年前也曾經嗆過中天，確實如此，中天就跟很多電視台一樣，經常被他嗆，有些事情錯了就該罰，不對有法律可以制裁，但不是關台。

至於北高行駁回中天假處分，彭文正指出，以前說法院是國民黨開的，似乎也被認證，現在他覺得「法院是執政黨開的」，司法人員本身不長進，從論文門長達406天不開庭後直接判敗訴，總總例子可看出「司法人員和很多媒體從業人員一樣，甘為政治的犬馬」，造成今日政府、執政黨可以如此為所欲為。

江啟臣聽完彭文正演講後表示，在彭文正身上看到客家人的硬頸與執著精神，彭所訴求的公平正義，也是國民黨所追求的，他強調，「政治理念可以不一樣，你也可以批評或不喜歡國民黨，但不得不講公平正義」。

江啟臣指出，鴨霸的民進黨，不光是不理不睬民意回應，甚至在憲法保障的新聞與言論自由等，逐一毀壞民主重要根基，讓人感受到受威脅，不管政治理念為何，只要繼續捍衛台灣的民主政治的話，就不得不捍衛言論與新聞自由。

(中時 )