台南市歸仁區雜草大火被罵翻，市府環保局正評估在與高雄市、嘉義縣交界增設空氣品質微型感測器，以便24小時監控空氣中的汙染物濃度。目前台南已布建900台空品微感器，數量全國第三，預計明年初還將增設500台並擴充監測項目，打造更完善的空品感測物聯網。

環保局指出，現有的900顆微型感測器，分別布建在21個工業區，像南科、經濟部及市府所轄工業區或工業聚落等，以及大型活動，像路跑、民俗活動等舉辦地點或其他民眾關心的地區等，24小時監測各區域的汙染物濃度，以進行相關汙染管制作業，維護大台南地區的空氣品質。

鑑於成效不錯，明年初還將增設500台，並擴充監測項目，像交通要道的空氣汙染物一氧化碳，以及畜牧業的異味物質硫化氫等，以打造更完善的空品感測物聯網。

環保局還說，微感器主要用來監測100至300公尺小區域的空氣汙染情形，像是工業區、交通要道或人口密集地區等，常見的監測項目為細懸浮微（PM2.5）及揮發性有機物（VOC）等，透過至少每3分鐘一筆的高頻率監測數據，協助環保局快速辨識汙染熱區，並透過數據分析技術縮小可能的汙染來源範圍，再配合環保稽查人員的經驗與判斷，能有效提升汙染來源辨識的準確性。

環保局表示，微感器大約只有一般民眾家中的信箱大小，成本低，具備無線傳輸及儲電功能，能廣泛附掛在公共設施上運作，像路燈或電線桿等。隨著民眾環保意識的提升，已有越來越多的學校或住家等民間單位，也開始自行架設。

(中時 )