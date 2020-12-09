據聯徵中心第三季最新房貸統計資料顯示，第三季新增樣本數量為4.72萬件，創下近29季以來新高，反應第三季的房市買氣的確快速增加，過熱房市讓政府開始出手調控降溫，另外，統計顯示第三季購屋與房貸呈現「三高一低」，件數創29季新高、購屋金額與核貸成數都是2009年統計以來新高，利率則是創下史上新低。

聯徵統計資料顯示，今年第三季的房貸樣本數為4.7萬件，創下2013年Q2後的新高，較去年同期更增加25%，反應今年下半年房市交易熱絡，另外平均購屋的總價為1143萬元，也寫下歷史新高，且已經連續21季的平均購屋總價超過千萬元，顯見購買總價千萬房子已經越來越普遍。

至於貸款條件部分也可看出自住當道，銀行針對自用客戶放款相對寬鬆，核貸成數的中位數達78.72%，同樣也是2009年統計以來的新高，至於房貸利率則受到全球量化寬鬆降息帶動，平均貸款利率1.46%寫下新低紀錄。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從第三季新增樣本數大增，可以看到下半年熱絡的房市買氣，快速回籠的買氣造成市場短期內供不應求，也推升房價走揚，尤其開發商更積極投入土地市場，一手市場也出現部份炒作行為，政府則以多項對策打擊炒房行為，央行也出手避免投資客與建商利用銀行低利的資金過度投入房地產市場，迅速祭出新一輪的選擇性信用管制措施，房市經歷這波政府調控後，可望降溫回歸正常。

(時報資訊)