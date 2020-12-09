傳奇(4994)今天召開法說會，公司今年推出《幻想神域2》日版及國際版、《如果重來》兩款遊戲，2021年將有4款自製遊戲在國內外上市，是近年來手遊速度最快的一年。其中，端遊時期累計營收達百億元的IP手遊作品《精靈樂章》，預計明年第1季在台上市，之後陸續朝海外發展，在自製產品推案量大幅增加下，進一步優化明年毛利率，提升整體獲利動能。

傳奇目前主要營收來自於《風之國度》及《幻想神域2》，今年前3季遊戲點數收入占比97％，授權占比3％；以產品類型畫分，手遊占比91％，端遊占比9％。前3季毛利率52％，優於去年全年50％，主因自製遊戲《幻想神域2》今年推出日版及國際版，拉高毛利率，雖然《風之國度》營收占比較多，但因為是IP合作開發遊戲，毛利率相對較低。累計前3季稅後淨利2.86億元，每股盈餘2.58元。

明年預計推出4款遊戲，其中，女性向遊戲《如果重來》11月10日在台灣上市，預計明年第1季推出國際版。IP手遊《精靈樂章》是明年第1季主打的產品，該款遊戲為MMORPG類型，台灣第1季上市後，規畫第2季推上國際版。過去《精靈樂章》端遊時期在台灣上市，每個月有3000萬到4000萬元收入，是很長線型的遊戲，海外市場推廣到美國、日本、義大利及俄羅斯，全球帳號數累計800萬，亞洲比重54％、歐洲30％、美洲16％，當時海外營收超過台灣市場，在海外相當具有知名度，也因此明年《精靈樂章》海外收入相當重要，累計到目前為止，該款遊戲海外已經產生了100億元營收。

第3款遊戲是新的MMO寫實風格手遊，是否冠上過去知名IP內部團隊還在考慮，預計第2季在台推出，第4季推國際版；第4款則是嘗試開發SLG策略型遊戲，第3季先在國際上試營運，再推回台灣上市。

(時報資訊)