美股隔夜收高，那斯達克再創歷史高點；標普首次突破3700點。市場權衡疫情狀況與美刺激措施的進度，在內地A股收跌之下，恆指周三收漲。

周三香港恆生指數一路高走，收漲198.28點或+0.75%，為26502.84點。國企股(H股)漲78.73點或+0.76%，為10488.32點。科技指數一度倒跌，收漲0.21%。交易所今日成交總金額為1204億港元。煤炭股漲2.36%，表現最好；半導體股跌2.59%，表現最差。

科技醫療股上漲。阿里健康漲4.6%，平安好醫生漲0.55%。京東健康昨日首上市大漲75%，周三收漲2.0%，報112.20港元。

太陽能股下跌。保利協鑫跌14.6%。

小米漲4.4%，報27.50港元，為表現最好的藍籌股。中信證券發布小米追蹤報告，維持買入評級，目標價上調至36港元，為小米上市以來，外資機構給予的最高目標價。

中國洗衣粉大廠藍月亮招股上市，據報將以13.16港元上限定價，為招股價10.20~13.16港元的上限，計畫發售7.47億股，籌資98.3億港元。截至周三超額認購71倍。藍月亮預計12月16日掛牌上市。

藍月亮洗衣粉在中國市占連續11年第一。值得注意是線上銷售已占其營收半數，另毛利率曾高達64%。

(時報資訊)