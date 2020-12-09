連鎖餐飲集團雅茗-KY(2726)受步入淡季及全球疫情再度增溫影響，2020年11月合併營收續「雙降」至近5月低點，但年減幅度收斂至今年最低，營運仍大致有撐。公司預期，第四季獲利可望延續第三季復甦熱度，並持續看旺明年營運動能回升。

雅茗公布11月自結合併營收1.44億元，較10月1.55億元減少6.53％、較去年同期1.5億元減少3.79％，為近5月低點。累計前11月合併營收14.29億元，較去年同期20.26億元減少29.46％，續處近6年同期低點，但衰退幅度較前10月31.52％持續收斂。

雅茗表示，隨著時序步入冬季手搖飲料傳統淡季，加上近期全球疫情再次增溫造成小幅影響，使11月營收表現較10月降溫，但年減幅度收斂至今年最低，反映即便外在大環境不佳，基本營運動能仍有撐。

雅茗指出，雖然上半年受疫情衝擊致使營收驟減，但下半年起營運逐漸重返正軌，加上營運體質調整、費用控管效益顯現，使第三季營運強談、獲利改寫新高，預期第四季獲利有望維持熱度，惟近期全球疫情增溫，將持續關注後續發展。

雅茗今年訂定擴大展店、國際合盟、投資併購3箭發展策略，相關效益仍持續發酵。預期隨著疫苗問市、中國大陸市場整體復甦態勢不變，配合集團同步進行品牌升級再造，均可望為明年營運增添動能，對明年營運成長仍具充分信心。

雅茗指出，集團旗艦品牌「快樂檸檬」已在全球布局展超過15個國家、開設近1200家門市，進駐全球200多個城市，同時亦持續進行優化升級。而起家品牌「RBT仙踪林」亦啟動復興再造計畫，未來將藉由多元茶飲品牌分進合擊。

雅茗表示，「快樂檸檬」在一、二線城市站穩腳步後，將持續往三、四線城市拓點。啟動復興再造強勢回歸的「RBT仙踪林」則將扮演「代言新世代」、「為新世代發聲」角色，透過門市店裝風格、產品口味及體驗，爭取主流消費客群認同，建構另一個茶飲成長引擎。

(時報資訊)