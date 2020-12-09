財政部今（9）日指出，11月全國總稅收為2,317億元，年增10.3％，累計今年1～11月稅收為2兆2,381億元，年減3.8％。

11月稅收與去年同月比較，以營業稅增加72億元、證券交易稅增加49億元、綜合所得稅增加28億元較多，而貨物稅減少2億元。

累計1～11月稅收與去年同期比較，以營利事業所得稅減少1,707億元、貨物稅減少76億元、房屋稅減少21億元較多，惟證券交易稅增加485億元、營業稅增加189億元、土地增值稅增加96億元。

(工商 )