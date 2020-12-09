遊戲研發廠商傳奇網路（4994）9日舉辦法說會，總經理周俊男表示，展望明年第一季，將會以自製研發的《精靈樂章》手遊打頭陣，該遊戲具有經典IP撐腰，自2008年於全球15國推出至今已12年，該遊戲2008年推出至今，若直接計入當地營運商的業績，12年間貢獻達新台幣100億元。預期手遊版推出之後，將成為傳奇網路2021年營運主要動能。

傳奇網路11月營收2.26億元，較前月減少兩成，主要是因旗下遊戲《風之國度》台版與日版在上個月皆有大型更新，11月為遊戲內節慶活動間之過渡期，表現較為平淡所致。

累計今年11個月，傳奇網路營收為30.7億元、稅前營業利益4.97億元，稅前利益4.95億元，稅前每股盈餘為4.47元，已接近去年全年稅後每股盈餘4.48元表現。以毛利率來看，前三季毛利率達52％，較去年同期49％提升，主要是因為今年兩款遊戲《幻想神域2》為自製遊戲，毛利率較高所致。

展望明年營運，周俊男表示，明年第一季將會先推出《精靈樂章》手遊。《精靈樂章》端遊於2008年推出時，是帶領傳奇網路轉虧為盈的關鍵作品，當時在全球15個國家推出，台灣單月營收成績約3,000萬～4,000萬元，遊戲上線至今12年仍在穩定營運中，目前一年仍可貢獻傳奇網路營收約1～2億元。

《精靈樂章》端遊從2008年上線開始，至今累計全球帳號數量達800萬，其中亞洲佔54％、歐洲佔30％、美洲佔16％。12年間的成績，若直接計入當地代理商的營運成績，累計貢獻營業額達新台幣100億元。但當初《精靈樂章》端遊在海外營運為授權給當地代理商，因此不是直接認列當地營收，而是抽成收入。

傳奇網路來自海外營收比重達77％，台灣為23％，其中又以日本為最主要市場，佔總營收比重57％。明年第一季推出《精靈樂章》手遊之後，下半年將陸推出國際版、日本版。另外還有一款代號「G2」的手遊、一款 SLG手遊，也將陸續在第二季與下半年推出。

以明年來看，傳奇網路將推出的三款新遊戲，都將依照「台版、國際版、日版」的步調穩定推出，明年產品動能充足，營運動能看旺。

(工商 )