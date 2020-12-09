台灣觀光協會今（12/9)日在台北圓山大飯店舉辦64周年慶年會，與會的行政院長蘇貞昌表示，迄今仍有民眾未使用政府發放的振興三倍券，蘇貞昌呼籲大家多將振興券運用在觀光旅遊，協助業者振興並探索台灣更多美好。

台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，疫情影響打亂了全球的節奏和秩序，但台灣在此時刻，仍能生活照舊、活動照辦、聚會照常，非常感謝政府的快速因應和所有國人的全力配合。台灣觀光協會已經有64年歷史，面對未來充滿變化的旅遊趨勢和旅遊需求，協會將與業者朋友攜手共同做好準備，在疫情結束後，與國際競爭，將那個很美、很精采、也很豐富的台灣一起呈現在世界眼前。

葉菊蘭並表示，台灣觀光協會堅守初衷調整步伐在維繫各國官方及民間觀光組織交流。同時，更積極扮演台灣觀光業界與政府間溝通的橋梁，全力協助觀光產業度過難關。

交通部次長祁文中表示，面對疫情，交通部藉由紓困和振興方案保留觀光業界的戰力、調整體質，並包裝具有國際品質的國旅產品，更以「人本交通」打造安全優質的運輸網，結合觀光業者，讓國際旅客可以享受交通的便利，使台灣小鎮以在地特色讓旅客印象深刻，進而創造重遊的正面效益，全力準備迎接疫情後的曙光。

進入New Normal新常態的時代，台灣觀光協會年會安排前台南市副市長王時思以「後疫情時代觀光旅遊的超前佈署-趨勢與準備」為題進行專題演講，並與與會業者共同探討台灣觀光產業的下一步。王時思特別針對這次疫情對台灣旅遊的影響和變化提出產業行銷的核心概念，並建議台灣可以趁這個時機點以跨界串聯創造新內容、提升設計體驗的能力、調整產業法制架構、深化旅遊服務專業、運用科技活動、投資產業未來、美學是新文明的概念建立觀光旅遊產業生態系。

(工商 )