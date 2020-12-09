期貨銅價近期持續走高，12月1日觸及近7年來新高點，除了因預期新冠疫苗開發進度順利，帶動全球經濟持續反彈外，風力發電、太陽能和電動車都依賴銅來傳輸電能，電動車使用的銅是傳統燃油車的3倍以上，帶動街口道瓊銅（00763U）今（9）日收23.1元大漲0.61％，收盤價再寫歷史新高。

全球最大的綜合礦業公司必何必拓（BHP）表示，減碳與電氣化已是不可抵擋的趨勢，世界各國正朝低碳經濟邁進，鑒於基本金屬-銅為其重要的原料之一，BHP更稱之為低碳經濟的代名詞，預期未來30年的銅產量勢必得翻倍，才能滿足全球強勁的銅需求。

高盛最新報告也顯示，銅博士的牛市剛剛開始，目前精煉銅市場正面臨過往十年來最嚴重的供不應求局面，預期LME銅價將於未來12個月內漲至每噸9,500美元，更可能於2022年的下半年突破1萬美元，進而挑戰2011年的歷史高點約每噸10,160美元。

街口投信指出，期貨銅價近期持續走高，除因預期新冠疫苗開發進度順利，帶動全球經濟持續反彈外，銅也被視為能源轉型的重要一環，銅具有良好的導電性與導熱性，風力發電、太陽能和電動車都依賴銅來傳輸電能。

街口投信表示，整體而言，不論是實體企業還是投資銀行皆一致看好銅價走勢，全球銅礦供不應求的局面料將持續，加以中國最新的11月製造業與服務業PMI皆優於預期，且維持在榮枯分水嶺50之上，顯見全球最大的銅礦進口國正在加速復甦，短期可望進一步支撐整體銅價表現。

(工商 )