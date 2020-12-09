即將在10日登入興櫃的北美地板銷售商寶陞（2948）指出，因疫情衝擊，遠端在家工作的人數增加，室內裝修建材需求大增，預期今年的營收成長幅度應可達雙位數。

寶陞10月自結合併營收1.51億，創歷史單月新高，累計今年前10月自結合併營收11.36億，較去年同期8.37億元增加35.77％。

寶陞主要銷售產品為實木複合地板、石塑SPC地板及超耐磨地板，主要銷售市場已在北美地區深耕多年。

寶陞指出，公司是透過營運與銷售模式創新，創造具競爭力的價格優勢，並藉由與設計師客戶端密切的合作，有效開發符合市場需求的產品，因此能快速在美國地板市場佔有一席之地。

寶陞希望，能透過啟動IPO計畫，強化留才與吸引更多優秀人才加入團隊，積極開拓市場版圖，密切掌握時尚前線脈動，持續開發多樣款式的室內裝修建材，並加強改良產品材質及功能性，以提高消費者使用的舒適感。

(工商 )