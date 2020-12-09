鼎炫-KY（8499）公佈11月合併營收達2.27億元，改寫歷年同期新高記錄，年增34.53％，雖然終止創高走勢，不過鼎炫-KY預期本季動能強勁，全年營收、獲利可望優於預期。

根據IDC最新預估，受惠全球宅經濟、遠距需求熱度不減，加上年底消費旺季，預估今年第四季筆電出貨量將較去年同期成長26.4％，全球今年在疫情影響下，遠距辦公、教學成為新常態，筆電及平板電腦市場需求持續熱絡。

鼎炫-KY表示，受惠EMI材料事業主要客戶既有材料產品拉貨力道保持強勁動能，再加上隨著新款筆電、平板產品上市銷售，進一步向上推升材料整體產能稼動率表現，帶動11月營收持續維持高檔，繳出歷年同期新高成績單。

展望2020年第四季，鼎炫-KY持審慎樂觀看法，公司看好全球居家辦公、遠距教學需求持續高漲，且隨著主要客戶陸續推出新機種，有助於挹注集團旗下EMI材料事業維持穩定接單；衡器事業方面，近期接單及出貨情況已逐漸回溫，旗下T-Scales衡器自有品牌更陸續推出智能衡器產品，結合產品追溯、AI人工智慧辨識菜品、秤重打印、第三方電子支付、交易數據採集管理、市場宣傳與政令宣導等多元功能，可望帶動中國農改超商機持續發酵並創造新一波銷售動能。

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