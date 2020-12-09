針對南韓外交部長康京和日前質疑北韓「零確診」聲稱，北韓最高領導人金正恩的胞妹金與正罕見針對疫情問題開嗆，批評康京和根本「厚顏無恥」。由於金與正6月時因脫北者散播反北韓傳單後，揚言炸掉兩韓聯絡辦公室，也確實在發言後的6天炸掉此一象徵兩韓和解的建築物，故金與正最新發言引起關注。

報導，北韓早在今年1月封鎖邊界，想藉由「與世隔絕」避免病毒入境，並聲稱境內無確診，不過仍多次傳出北韓將確診病患直接槍決的傳聞。而根據韓聯社報導，康京和5日應國際戰略研究所（IISS）邀請，就新冠肺炎國際治理主題發表演說時表示，北韓對南韓提出的防疫方案毫無反應，且北韓零確診根本難以令人置信。專家先前早已表示，由於主要的貿易對象大陸早出現新冠疫情，北韓不太可能毫無出現確診。

不過，據朝鮮中央通訊社報導，金與正抨擊康京和的說法根本「胡言亂語」，指出「康京和對我們的非常防疫措施不自量力地隨意評論」，這種未經思考說法只會讓兩韓僵局更雪上加霜。

金與正直嗆康京和的用心「昭然若揭」，北韓會好好記下，未來一定會有所打算。這是金與正繼6月就脫北者散播反北韓傳單，揚言炸掉象徵兩韓和解的聯絡辦公室以來，時隔半年再次出面發言；而就在6月13日做出「炸掉兩韓聯絡辦公室」之後，北韓在當月19日將其炸毀，讓這棟由南韓納稅人出資830萬美元大樓，瞬間灰飛煙滅。

(中時新聞網)