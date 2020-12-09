Expedia.com.tw 智遊網今日公布最新《2021 年旅遊趨勢報告》，透過分析旅客數據，揭開在這疫情蔓延的一年之中，旅遊業發生了哪些重大變化，以及2021年有哪些值得期待的新型旅遊趨勢。除了利用自家資料庫數據與市場需求數據，今年 Expedia也與ARC航空報告公司 (Airlines Reporting Corporation) 合作，深入分析疫情對航空旅遊的影響。

Expedia亞太區公關主管Lavinia Rajaram表示：「可以明顯地看出，新冠肺炎疫情已經影響台灣人對於旅遊的思考模式，不僅旅客選擇到離家更近的地點出遊，我們的數據更顯示較高彈性的行程、以及清潔與衛生為旅客的計畫旅行時的首要考量。期許在2021年國際旅行慢慢復甦的同時，我們將透過數據觀察、分析旅客的行為變化趨勢，展望在不久的將來，當台灣旅客繼續探索世界時，Expedia能夠持續帶給台灣消費者信心與信任。」

2021 年這樣訂機票最划算

Expedia已連續六年與 ARC 合作推出年度報告，針對數十億個航段進行分析，找出搶得最殺優惠機票的內行訣竅與妙招，成為旅客訂票必讀指南。而在這個與眾不同的一年，也比過往更需要新的專屬好康攻略。

根據 ARC 數據，2020年台灣國內線的平均機票價格 (Average Ticket Prices, ATPs)在七月之前並無太大波動，唯獨在四月份微幅上升，而在七、八月暑假期間掀起的國旅熱潮，則將機票票價推到今年最高點，和2019暑假期間相比，票價上升幅度最多達到10%至26%。於此同時，自新冠肺炎疫情爆發後，國際航班大減致使國際線的平均機票價格逐漸上升，六月至九月的票價一度較去年上升超過50%，並在秋季時上升的速度逐漸趨緩。

由此可知，平均機票價格在春假、暑假和年末節慶期間等旅遊熱門時段仍將上漲，因此旅客必須掌握好訂票和出遊時機，才能順利搶到最優惠的價格。那麼到底最佳訂票時機落在哪時呢？最佳訂機票時機是「週日」，國內線避開週五，改在週日訂票，可省約 10%；國際線避開週二，改在週日訂票，可省超過 15%。而最佳出發時機則是「週二」，國內線避開週六，改在週二出發，可省約 20%；國際線避開週日，改在週二出發，可省約 7%。

2021年旅客優先考量事項

因為疫情影響，如今彈性調整不再是旅客「樂於擁有」的選項，而是必要條件：行程能否彈性調整仍將是台灣旅客在2021 年最重視的因素之一，旅客更偏好選擇提供「全額退訂退款」或「先預訂後付款」的房源，數據顯示，2020年可退款房型預定量就比 2019 年多出23%。慶幸的是現在可退款選項的價格也較以往來得平易近人：Expedia.com.tw住宿資料顯示，2020 年可退款房型的每晚平均價格和 2019 年比較降低 32%。此外，2020年提前預訂房源的平均天數和去年相比縮減了14天，表示有越來越多旅客偏好說走就走的輕旅行。

健康與安全升級措施：2021年旅客在規劃行程時，從選擇住宿類型、旅遊目的地，到同行旅伴等各個環節，仍會以安全為首重考量。自 2020 年五月開始，許多旅宿業者已在 Expedia.com.tw上加註衛生與清潔相關資訊，例如加強清潔、無接觸入住、遵守社交距離與其他旅客安全措施。

多數旅客出發前一個月內才下訂： ARC 數據顯示，2019 年旅客平均會在出發日前 44 天左右預訂國際機票，直到疫情爆發初期，時間則拉長至 47 天。（自八月開始）進入新常態以來，提前預訂的平均天數縮短至 29 天，跌破 30 天關卡，數據顯示在快速變動的情勢下，旅客行為已有相應調整。不過，隨著各家航空公司取消機票變更費用，旅客在出發前能視情況改變計畫，所以更能安心計畫旅行。

住宿新選項興起：雖然 2020 年最受歡迎的住宿類型仍為飯店，但對照 2019 年，2020年民宿、露營區、小型家庭旅館、日式旅館、旅館 (Inn) 和旅舍 (Lodge) 等類型有較顯著的成長3。這些住宿多半位於郊區，非常適合想要遠離大城市、享受開闊空間、大自然和隱私的旅客，在疫情影響之下，民眾為求安全，預計未來仍會偏好這些類型的住宿。Expedia.com.tw的住宿資料顯示，不論是住飯店、度假租屋還是度假小屋，最便宜的住房區間都是週日至週二，因此連假想出遊的民眾，建議安排週日出發，而不是選擇週五。

2021 年熱搜夢幻旅遊目的地前20名

在即將到來的2021年，在疫情尚未趨緩的情況下，國內輕旅行和公路旅行將持續成為熱門的旅遊形態。但根據Expedia數據6顯示有假期剝奪感的台灣旅客渴望到更遙遠的地方度假，台灣旅客2021年前20名熱搜的夢幻旅遊目的地，大致可分為國外的慾望清單及國內的秘境探索兩大類型，而東京與台北則再度蟬聯國內、國外熱搜目的地排行第一名！

依照當前疫情與疫苗研發情況，想要出國旅遊很可能在2021年仍舊屬於難以完成的夢想之一。但也有可能正面的轉變來得比想像更快，讓你有機會提早實現出國走走的期待！

(中時新聞網)