欠稅、欠罰鍰到底可以如何行政執行？法務部行政執行署推出「王牌執行官」桌遊牌卡作為20周年署慶獻禮，將行政執行程序、義務人的救濟途徑等法治宣導教育，融入時下流行的桌上遊戲，寓教於樂外，法務部長蔡清祥希望藉由桌遊的推動，彰顯出行政執行公義與關懷的核心價值。
行政執行署運作20年，到今年11月共替國庫執行追討了5811.13億元，但是許多社會民眾對行政執行仍停留在「討錢」的印象，所以推出「王牌執行官」桌遊，設計行政執行官及被執行義務人等角色，從對義務人發出傳繳通知，到查封拍賣、拘提管收等執行方法，到隱匿財產的欠費大戶可以發出禁奢命令等執行方式，考驗玩家對行政執行手段的熟悉程度。
相對於執行官的被執行義務人，則設計了「查封錯誤」、「限制錯誤」、「程序瑕疵」、「程序違法」等牌卡，作為行政執行手段的法律救濟武器，同時也設計了弱勢義務人，讓執行官在執行追討的同時，也顧及關懷的價值，以幫助的角度思考。
蔡清祥還親自下場獻出桌遊「處女秀」，成功執行黑道酒店大亨，成為表演賽冠軍。他表示，「王牌執行官」玩法貼近執行實務，極具挑戰性，結合實際執行案例，讓玩家不用寒窗10年就可以扮演行政執行官，讓玩家從遊戲中體會行政執行是實現社會正義最後一哩路的深意。
「王牌執行官」桌遊目前由行政執行署各地分署準備40套，民眾可以透過行政執行署各分署的官網或臉書粉絲專頁，依照所定方式，從明年1月2日起限量免費索取，同時，將視索取情況加印。
(中時 )
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