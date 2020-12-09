地球是顆水藍色星球，表面70％被海洋覆蓋，藍色海平面下的世界，吸引無數人前往探索。

近年知名潛水雜誌《Scuba Diver Australasia》評鑑全球不可不知的122位水下攝影師中，Yorko Summer是唯一榜上有名的台灣人，不只如此，他更入選五大傑出華人水下攝影師，並連續兩年代言美國屬地－北馬里亞納群島海洋觀光，也曾擔任綠島海洋觀光大使。種種豐富經歷，源自他對海平面下的「好奇」。

「對我來說，海洋是非常神秘、夢幻的地方。每當去到海邊，我都會想像，海平面以下是什麼樣的世界？我有機會看到什麼樣的生物？」從小就喜歡海、加上對攝影有興趣，原先從事藝術設計相關工作的Yorko，30歲時提起勇氣轉換跑道、追尋夢想，第一步便是前往帛琉。「因為年輕嘛，喜歡就去做了。」Yorko 解釋，許多事是一體兩面，要學會取捨，當某項決定能讓你的人生變得更有意義時，有何不可？

攝影如學英文般 須累積經驗及勇於嘗試

帛琉是台灣的邦交國，英語是官方語之一，在當地，潛水是最容易親近海洋的方式。當時， Yorko幾乎一年365天都在海中，探索五彩繽紛的珊瑚、種類繁多的生物，建構出綺麗的海底世界，這段經歷也成為他水下攝影的重要養分。「看到這麼精采的環境和樣貌，總會想記錄下來，慢慢地『攝影』就從興趣轉變為專業了。」

當浮潛已不足以滿足Yorko時，他開始進階挑戰水肺潛水領域，並透過鑽研更專業的技術以及考取證照，自我投資知識技能及專業器材等，Yorko逐步累積經驗，在學習中成長。

「拍照跟學習英語是一樣的，要經過不斷地琢磨、了解、練習，才會有好成果。」Yorko認為，水下攝影唯有不斷學習、勇於嘗試並累積經驗才能擁有好作品，就如同學習英語必須先從勇敢開口開始。

想要拍攝更多樣化的作品、讓更多人認識你的心血結晶、並讓水下攝影師的價值被看見，都需要英語能力。Yorko回憶，在帛琉當導遊不只得以維持生計，更是個夢幻工作，那段日子令他回味無窮，並省思到英語的重要。「畢竟我在當地生活，我必須要和當地人溝通，所以會需要講英語。」

此外，水下攝影師會因工作奔波於各個國家，英語能力相當重要，最基本事前要能查資料、到當地要能溝通。Yorko笑說，潛水時最大的好處是不用講話，全部用手勢溝通。但是回到陸地，比手畫腳無法解決問題，最好的溝通管道就是透過英語。

近年Yorko常受邀參加各國舉辦的攝影展，作為VIP speaker，主辦單位總會要求用英語演說。因為工作緣故，Yorko不得不養成英語溝通力，即使到現在他還是常常覺得自己的英語能力不足。「英文愈早學愈好，當然，只要你願意學，永遠不嫌晚。」

風光有趣的另一面 充滿挑戰的工作

當被問到水下攝影師有趣或是有挑戰的地方？他毫不猶豫地說：「我的工作就是有趣和挑戰啊！」

海洋是不可控的，水下攝影也沒有想像中容易。Yorko解釋，相較於在陸地上攝影，在海裡攝影器材要放在防水盒，體積變大，更要熟悉每個按鍵。加上水下光線不足、如何打燈等問題，這些都需要技巧的累積。雖然在海面下攝影的基本概念不變，但如果想要創造視覺上的張力，就需要投注更多的心思。

很多人都羨慕Yorko從事這份工作，覺得水下攝影師很拉風，可以認識不同國家的朋友，看到許多海底稀有生物。「這些是我得到的benefit（好處），但大家看不到的另一面，付出也很驚人。」

按下快門，拍出令人驚呼的傑作，看來簡單，卻是技術、耐心、對海洋生物的了解和專業的累積。「水下攝影不光要了解相機、要會水下打燈、潛水技術要好，還要懂得水下生態，像是各種魚類的習性。」Yorko談起工作內容頭頭是道。

「魚類聽不懂我們的話，在海裡我們也不能談話，愈了解這些生物才愈有機會接近牠們，捕捉到牠最美好、或是你最渴望拍到的那一面。」海洋生物相關的知識也許並不有趣，卻是專業上的需求，必須額外花時間學習。

不見得每按一次快門，就能得到自己預想的成果。「每張所謂的masterpiece（傑作），都是萬中選一。」Yorko感嘆，即使技術再好、經驗再多、準備再充足，也不一定能拍到想像中的畫面。「就像一期一會，沒有掌握好那一瞬間，可能這輩子都沒機會再看到這樣的生物或景象。」

「我喜歡海洋、更愛探索海洋，每每都能從中獲取不可多得的人生經驗，甚至學習到大道理。」Yorko形容自己「只是個想當魚的人」，廣闊的海洋相比人類的渺小與微不足道，學習讓自己保持平常心、懂得謙卑，並永遠把自己當作一塊海綿，吸取對的事物。Yorko也勉勵現在的學生應具備如此心態。

「水下攝影每張代表作，都是幾千幾萬中所挑出來的，在那一瞬間失手，可能這輩子都沒機會再看到這樣的生物或景象，因此每個當下都要好好把握。」每個抉擇可能都會大大影響到後果，就如同人生般，要把握當下。

透過水下攝影 呼籲重視海洋議題

去（2019）年年底Yorko在一個半月內連續前往夢想中的南、北極拍攝，兩趟旅程都讓他畢生難忘，因為「實在太冷了！」為了拍攝虎鯨（Orca），他選擇在接近冬天時造訪北極，平時日照時間只有四、五個小時，水溫僅攝氏二到四度，Yorko回憶簡直「凍到生無可戀」。但是當在水下近距離靠近虎鯨時，一切辛苦都值得了，「但回到船上就開始罵自己幹嘛這樣！」Yorko笑著說。

然而，海洋的變化也讓Yorko相當擔憂。近年來海洋議題愈來愈受到重視，也常看到年輕學子參加淨灘活動為海洋盡一份心力。「海洋就像我的家，誰希望家裡亂七八糟、被破壞呢？」

Yorko無奈地說，一個人的力量很微弱，他只能期待講出去的每句話、接觸到的每個人，都變成下一個種子再去發芽。「我的成就來自我拍攝的作品，但身為水下攝影師，我更重要的職責是海洋保育。」

水下攝影師是一份特殊的工作，尤其是生態攝影，更是不被注重的領域。這份工作帶給Yorko最大的成就感，不是金錢、榮譽或各式各樣的頭銜，而是透過像素凝結的水下畫面，帶給陸地上給不會游泳、沒有機會潛入海裡的人，訴說海洋的故事。

水下攝影生涯已接近20年，當興趣變成專業，Yorko不諱言熱情多少會被磨滅。「新鮮感一定會不見，但你對它的愛不會減少。20年算什麼，海洋是探索不完的。」

Yorko的攝影作品主題多變，不論生物的大小、種類，都令人驚豔。圖為二戰遺跡魚礁@ Kawanishi H8K。（照片提供／Yorko Summer）

【About Yorko Summer】

出生：1972年

現職：專業水下攝影師、馬里亞納榮譽觀光大使、ADEX大中華區攝影大使

經歷：2002∼2007 年帛琉導遊、2014年獲選香港電台RTHK五大傑出華人水下攝影師，並製作成紀錄片播映、2015年被專業潛水雜誌《Scuba Diver-Ocean Planet》評鑑為全球不可不知的 122位水下攝影師之一、2017綠島海洋觀光大使、多次擔任國際水下攝影賽事評審

著作：《Alii！帛琉：被時間浪潮遺忘的蔚藍海》

文／朱韻縈

(中時新聞網)