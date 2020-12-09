藝人言行已不僅受大眾輿論檢視，大陸甚至祭出明文法規！藝人房祖名是國際巨星成龍與林鳳嬌之子，不僅是知名星二代，在跟隨父親腳步入行後，演藝表現不斐，原本星途一片看好，卻在2014年與好哥兒們柯震東一起「失足」呼麻，直到今年才逐漸現身，首部執導電影本月聖誕檔期上映，如今無預警爆出將被撤檔，疑似成了大陸廣電局「劣跡藝人」新規定的首批苦主。

房祖名與柯震東兩個好哥兒們，本都是演藝圈的新生代紅星，沒想到2014年兩人爆出在北京呼麻被捕，事發後遭到刑事拘留，外界都無法聯繫上他們，最終爸爸成龍出面為兒子的犯行低頭，認了「我教子無方，也要負起責任，並替祖名一起向社會公眾，深深鞠躬道歉」，而房祖名也剃頭表示懺悔，但形象仍受到重創。

房祖名經歷風波，近年幾乎消失在螢光幕前，默默轉往幕後努力，據《香港01》報導，他在2017年底找了好友謝霆鋒、陳柏霖、郭采潔等助陣，老爸成龍也客串，參與他首部執導電影《北京晚9朝5》，電影早在2018年初便殺青，準備近3年，終於安排在今年12月24日聖誕節檔期上映，眼看時間將至，卻不見任何宣傳行動，還傳出遭到撤檔。

房祖名執導的首部電影傳遭撤檔，外界推測可能跟大陸廣電局最近頒發的禁令有關，法令明定「不為違法失德藝人提供公開出鏡發聲機會」，也就是藝人有犯罪甚至是私德不良如婚內出軌等，都會被列為「劣跡藝人」，嚴禁在公開版面亮相，當然不能幫宣傳，而房祖名曾呼麻被捕，似乎被列其中，導致回歸演藝圈卡關，讓人大嘆「吸毒一生黑」。

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(中時新聞網)