南台中家扶中心服務917戶弱勢家庭，表揚身處逆境不畏艱難的自強家庭，小姵父親行動不便，患有慢性病，母親打拚工作撐家計，小姵對烘焙有興趣，但因健康因素，打工或實習常受限，今年畢業求職，希望憑一技之長，發揮廚藝找到工作。

「受疫情影響，扶助戶數與童數相較去年同期增加5％」，南台中家扶主任王金敦表示，自強家庭除了本身自助外，社會資源幫忙，讓家扶持續幫助需要的家庭走出困境。

南台中家扶中心今年選出包括小姵等5戶自強家庭，小姵擁有烘焙專長，希望憑一技之長，找到餐飲到工作。（南台中家扶提供。盧金足台中傳真）

王金敦說，盼減輕弱勢家庭經濟壓力，舉辦寒冬送暖活動，目前還缺3成經費，期待民眾集結愛心，分贈受助家庭電器、棉被、民生物資等「愛的禮物」。

23歲小姵的父親，頭部因參與823砲戰受傷，經濟支柱是母親，從事夜市零工、水果攤、清潔等工作，近年罹癌與醫院為伍，小姵立下心願要讓父母過好日子。

對於烘焙很有興趣，小姵讀餐飲相關科系，常拿獎助學金，努力在課業與照顧年邁父母間取得平衡，寒暑假參與志工服務。

另名受助者小芳單親媽媽，身兼父職扛起一家生計，13年前開始接受家扶幫助，賣過粽子、滷味、當油漆工、麵攤、清潔打掃等，咬緊牙根辛勤工作，過度勞累造成椎間盤突出，歷經多次手術，讓她相當挫折。

南台中家扶表示，幸孩子們體諒媽媽辛苦，大女兒考取志願役，小兒子明星高中金榜提名小芳媽媽接受訓練將投入居家服務員，家庭經濟漸入佳境。

南台中家扶13日在歲末寒冬送暖愛心園遊會暨維他露紅包發放活動上表揚自強家庭，中心的寒冬送暖活動經費目前尚有三成缺口，期待有更多經費挹注，讓扶助家庭可以領取所需的電器及民生物資，並參與園遊會闖關遊戲，共創親子幸福記憶。

當天於大仁國小現場設置有上百攤的義賣攤位(跳蚤市場)，上午九點起邀請社區民眾一起來尋寶作公益。

(中時 )