證交所統計，11月投資人累計開戶數及投資累計開戶人數各為2,043萬4,625戶及1,117萬4,270戶，雙雙再寫歷史新高，且較10月各增加10萬4,199戶及5萬2,319戶。

台股11月價量齊揚，內資大舉回流，市場人氣沸騰不可擋，投資人累計開戶人數及投資累計開戶人數，持續寫下歷史新高，累計今年來各增加116萬1,417戶及60萬1,664戶。

(工商 )