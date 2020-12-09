11月證券投資人投資累計開戶1,117萬多戶再創高 17:012020/12/09 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所統計，11月投資人累計開戶數及投資累計開戶人數各為2,043萬4,625戶及1,117萬4,270戶，雙雙再寫歷史新高，且較10月各增加10萬4,199戶及5萬2,319戶。 台股11月價量齊揚，內資大舉回流，市場人氣沸騰不可擋，投資人累計開戶人數及投資累計開戶人數，持續寫下歷史新高，累計今年來各增加116萬1,417戶及60萬1,664戶。 基隆市產發處商機媒合會成果豐碩 今年投資額近8000萬 櫃買半導體ETN-指數化投資半導體產業的新選擇 (工商 ) #投資累計 #開戶人數 #戶及 #各增加 #證券投資 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 投資級債收益王 金融債勝出 04:102020/12/09 投資理財 盛弘、富邦採換股投資策略 攜手搶攻精準預防醫學商機 15:192020/12/09 財經 打算逢低買進的投資人，值得關注的企業類型 08:312020/12/09 財經 軒郁雙11繳佳績 11月營收突破2億 再創歷史同期新高 10:192020/12/09 財經 富達國際2021投資長市場展望 樂觀情緒未必符合現實經濟 04:102020/12/09 產業特刊 法德藥 11月營收歷史次高 04:102020/12/09 證券．權證 2021年續迎股債多頭榮景 台新投信：掌握ECARS投資術拚勝率 04:102020/12/09 全球財經 穩定月配級別基金 低利環境首選 04:102020/12/09 投資理財 施羅德環球氣候變化策略三－展望2021年氣候變化投資 不可忽視的三大主題 04:102020/12/09 投資理財 日盛美股通看盤軟體 全中文介面 04:102020/12/09 證券．權證 《光電股》報價漲不停 友達、群創11月營收年增逾2成 15:062020/12/09 財經 財經熱門新聞 「航海王」駕到！神人買爆萬張長榮 2天狂賺5輛賓利 - 財經 15金控拚年賺3,500億 戰新高 - 財經要聞 - 工商時報 散戶注意！力積電掛牌飆了 跟聯電掀比價大戰 - 財經 獨》震撼彈！君悅驚傳瘦身 砍1成員工 - 財經 - 工商 台股衝14,390點還能買嗎？黃蔭基8字解析兩難情況 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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