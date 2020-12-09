新光保全以AIOT(人工智慧結合物聯網)為目標，從去年開始與肚肚進行策略聯盟，共同建構餐飲智慧平台，幫助店家串連線上、線下服務，以及雲端資料整合，目標成為智慧餐飲服務鏈的第一龍頭，搶佔國際市場新商機。

今年餐飲業受到疫情影響，外送平台崛起，業者與消費者之間，實體與虛擬通路的界線逐漸模糊。從消費者端來看，肚肚提供提領餐券、手機點餐、外送、外帶、訂候位、多元支付等功能，優化消費者點餐流程；再以使用店家角度來說，肚肚輔助店家串接Uber Eats、Foodpanda、Line熱點等媒介，將數據全集中在單一平台，締造消費性企業一條龍串接服務。

肚肚POS實用的功能與實在的價格，再加上新光保全全國性的專業人員銷售及服務，兩家公司深度合作下，在短短兩年內，除了讓眾多餐飲業者受惠外也備受好評。這樣跨產業合作，除了滿足雙方客群的不同需求外，更能激盪出完善的智慧服務， 期許未來幫助更多的餐飲業主搭上科技趨勢，節省開支，共創雙贏。

肚肚推出超狂方案，繼紓困案結束後，免費出借ipad搭配超低價格月租來協助店家轉型，幫助店家轉型殺出競爭市場。肚肚隸屬於鴻海子公司，以研發能量充沛與創意變革思維等優勢，打造智慧POS點餐系統。有別於其他POS業者，肚肚擁有多店管理功能，並且可支援不同類型出單機，以及客製化介面，使得肚肚成為許多店家首選。

另外，「酸奶大師」分享因為使用了肚肚智慧型POS，直覺性的介面節省了他們教育訓練的時間，讓新進員工很快進入狀況，同時，肚肚的銷售後台系統，能讓老闆一次管理多家分店、及分析銷售情況，幫助店家能快速抓到消費者喜好，大幅度的提升店家業績與營運效率，可以說是現在經營餐廳不可或缺的工具。

(中時 )