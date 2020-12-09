南韓電影《希望：為愛重生》（另譯：《素媛》）改編真實性侵事件，犯人趙斗淳（조두순）將在12日出獄，他在服刑期間多次交過請願書，每封都寫著「請一定要讓我跟被害者見面」。

根據韓媒《JTBC新聞》報導，趙斗淳坐牢12年期間，提交超過100封請願書，其中最常出現的內容是聲稱犯案時喝醉酒，所以完全不記得做了什麼，「覺得自己沒有什麼罪過」，更驚人的是，趙斗淳文末都會寫著：「最後拜託您了，懇切地希望您一定要讓我和受害者見面。」

素媛案震驚南韓社會，被翻拍成電影。（圖／《希望：為愛重生》劇照）

依照南韓法務部的說法，趙斗淳會在12日上午5-6點出獄，回到原本居住地京畿道安山市，引起當地住戶恐慌，特別加裝數千支監視器，保護觀察所也計畫趙斗淳出獄後，實施一對一的電子監控、限制喝酒等。

事實上，趙斗淳在素媛案前就有17次前科，從綁架、性侵到殺人都有，每次都是喝醉狀態，專挑弱者下毒手，還曾殺害自家的寵物犬。素媛案受害者父親表示，他只要看到電視中有性暴力相關內容就會昏倒，而且女兒得知趙斗淳將出獄，每天晚上都會做噩夢，因此獲得善心人士的2億韓元（約510萬台幣）捐款，一家人決定搬離安山市。

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(中時新聞網)