台灣防疫成功經驗再度躍上國際媒體，哥倫比亞廣播公司（CBS）最近訪問帶著罹患乳癌妻子從美國移居台灣的威利．楊，透過他的親身體驗，凸顯台灣在防疫方面的亮眼表現。

CBS晨間新聞「哥倫比亞今日早晨」（CBS This Morning）11月30日的「Covid成功故事」（Covid Success Story）訪問這對移居台灣的楊姓夫妻，開頭先介紹台灣已長達232天沒有武漢肺炎本土病例，民眾生活大致回歸正常，在邁阿密今年因疫情取消「超世代音樂節」（Ultra Music Festival）之後，台灣卻因疫情相對穩定而舉辦這場電音大趴。

報導指出，台灣上次出現本土病例已是4月12日的事，這也是威利．楊（譯音）夫婦決定移居台灣的最大原因。

威利帶著妻子迪娜（譯音）和小孩從洛杉磯移居台北展開新生活。威利說：「我在美國的朋友說，希望你每天都能體會到，你做的決定有多棒。」

在加州學校全都還是遠距「上學」之時，他們的小孩現在每天都真的「到校」上課。威利說：「小孩6個月沒上學了，我第一天帶他們去學校時真的好激動。」一旁的迪娜點了點頭，似乎頗有同感。

正在與乳癌搏鬥的迪娜說：「我免疫功能低下，所以就算（美國）學校復課，我最好還是別送他們去上學。」

報導列舉台灣在蔡英文總統領導下的防疫措施備受全球讚揚，像是1月3日就開始篩檢武漢入境旅客、公布確診者足跡、違反檢疫隔離規定處以重罰等等，並引述台灣立法委員王定宇指出，台灣抗疫成功，靠的是透明以及科學。

報導指出，威利很高興家人能身處世上最安全的地方之一，「我們每天真的都學到知足感恩，感謝我們擁有的每一天」。

節目指出，由於威利是自營業者，從洛杉磯移居台灣相對順利，但因為文化以及對個人自由的概念不同，台灣能做的，在美國可能很難實現。

(中央社)