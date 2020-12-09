台北市教育局每年透過辦理「台北市教育關懷獎」評選，表揚不畏艱難突破逆境的學生，藉著感人的事蹟為學習典範，鼓勵學生向上奮進，經教育局評選後選出國小組有22位、國中組有11位、高中職組7位，共計40位同學獲獎，此外，教育局將把所有獲獎同學的事蹟彙編成電子書，為逆境中的生命作紀錄，成為珍貴的生命教育典範。

就讀北市博愛國小的畢家豪天生患有軟骨不全症，比同年孩子矮小許多，5年級只有110公分，但面對異樣眼光，他樂觀的說，「我只是長得比較慢，比較小。」對於嘲笑、欺凌，總在擦乾眼淚後，積極面對，繼續向前。

校方表示，嘉豪的手只有6歲肌力，腰椎和膝蓋天生畸形，比一般人承受更大壓力，更易酸痛、退化，但凡他做得到，他一定會盡力完成，永不退縮；更在今年通過國內與美國考試，拿到2張業餘無線電證照，是國內通過該考試最年輕的紀錄保持人。

此外，另外一位獲獎的舒澤皓就讀北投國小，本身罹患罕見的法布瑞氏症，從小就有肢體末端間接性疼痛，嚴重時無法站立行走，經常身體無法有效散熱導致暈眩及容易生病，但他並不因此而放棄或感到絕望，還拍攝了病患宣導影片，透過影片讓更多人認識法布瑞氏症，勇敢面對疾病接受治療。

舒澤皓說，未來希望能夠就讀醫學系，研究自己的疾病，找到更方便有效的治療方式幫助自己和別人；校方指出，舒澤皓平時認真努力克服困難，學業表現相當優異。

(中時 )