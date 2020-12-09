◎中天新聞52頻道不斷電 10日起連播42小時

中天新聞52頻道即將進入最後倒數階段，將推出「倒數42小時」不斷電活動，於中天電視大樓1F（台北市內湖區民權東路6段25號）舉行，從10日清晨6點起到11日晚間23點59分59秒，由劉盈秀主播打頭陣、主持人陳文茜將於11日22點00分加入最後倒數，入夜後還有雙妤（伃）主播以及嘉源、盈秀主播與觀眾徹夜暢聊。

◎隔離檢疫14天真的沒效 又2移工出關後才確診

中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增2例新冠肺炎境外移入病例，分別自緬甸(案720)及印尼(案721)入境，2人都是完成居家檢疫後，自主健康管理期間由公司安排自費採檢後確診。截至目前，國內共累計720名確診個案。

◎疫苗何時打？陳時中：最快明年3月後

英國已開始施打疫苗，台灣何時可施打？衛福部長陳時中9日指出，排定時序是明年中，不過，國際疫苗大廠研究結果及產量似乎都很順利，因此預測施打時間應該可往前挪，但是，「最快、最快，不會早於明年的3月。」

◎離奇！屏東逆子弒母案 3月後法醫才確定死因

屏東檢警偵辦一起離奇逆子弒母刑案，52歲蔡姓男子因細故以鈍器重擊8旬老母，造成雙腿骨折送醫，隔天急救不治，3個月後才由法醫認定是因雙腿骨折導致血脂肪栓塞引起死因，檢方隨即聲押蔡男，屏東地院9日依殺害直系血親尊親屬等罪，一審判刑9年6月，可上訴。

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(中時新聞網)