網路上對於如何判斷男人重點部位的尺寸眾說紛紜，有人說看鼻子、有人說看身高，到底如何正確判斷不脫褲時「那話兒」尺寸大小？醫師指出，具有一關鍵指標的人，較有機會擁有「30公分」巨根。

如何看出誰有大屌？

台北市立聯合醫院泌尿科醫師程威銘在個人YouTube頻道中指出，根據高雄榮總醫師簡邦平提出的陰莖長度計算公式：［（身高X0.06）＋7.41］X0.65，身高160公分的男生，陰莖長度約11公分；身高170公分，陰莖長11.4公分；身高180公分，陰莖長11.8公分。

此外，一項在2015年發表的研究，針對身高、體重、食指長度及鼻子大小等指標進行統合後發現，最具正相關的因子就是身高。統計指出，身高高的人，陰莖長的機率也比較高；但並不是絕對，也有身高高的人陰莖反而小的案例。

程威銘說明，研究結果僅供參考，而且絕大部分男性的生殖器大小都屬正常，只要在正常範圍內都不用太介意；不過由於陰莖長度也屬於腹部脂肪的一部份，因此體重過重的人，陰莖可能會因為被深藏在腹部底部而變小，想要看起來更雄偉，最簡單的方法就是減掉多餘的腹部脂肪。

(中時新聞網)