台南市政府交通局上周提前公布周末封路舉辦活動的相關資訊後，今天再度公布12、13日又有9場大型活動將在市區封路舉辦。鑑於先前在台南市美術館二館附近舉辦森山市集活動時，因附近同時也有廟會活動，導致交通大打結，引發民怨，交通局特別再度提前發布交通警告，提醒民眾避開活動範圍。不少網友得知後，大嘆「台南市怎麼每個周末都在封路！」

市長黃偉哲表示，台南市從 12月起，每周都有大型活動及廟會慶典，為配合重要慶典並帶動台南發展，部分道路將進行交通管制，呼籲過境旅客可以使用替代道路，以舒緩舒緩市區道路負荷，並且避免塞車。

交通局長王銘德指出，12、13日因水仙宮辦理「庚子年五朝慶成祈安建醮大典」，屆時民族路三段（康樂街—國華街）及海安路三段（民族路—成功路）將管制四輪以上車輛進入，另神農街、正興街、康樂街、西門路二段307巷及普濟街將全段管制，建議用路人提早避開管制路段，南北向多利用西門路、金華路及中華西路，東西向則建議改道成功路、民生路及健康路。

另外，12日下午於市中心也有「彩虹音樂會及遊行」活動，會場忠義路（友愛街—府前路）會進行交通管制，請車輛提前改道，並於中正路、西門路、成功路及中山路進行彩虹遊行，請往來民眾多加注意，並減速慢行，以維交通安全。另「六合境油行尾福德爺廟遶境活動」將行經府前路、開山路、青年路、中正路、民族路及忠義路、民權路等路段，請往來民眾及車輛多加注意，並減速慢行，以維交通安全。

13日市府在佳里蕭壠文化園區辦理親子歡樂嘉年華，邀請市民朋友一起蕭壠文化園區過聖誕迎跨年，屆時亦將影響台19及市道176線。

王銘德表示，12月第2周周未的活動較集中在中西區，建議長程往南北向的車流，使用台17線及台17甲（金華路）、公園路，往東西向車流利用和緯路及健康路，避開市中心封閉道路及可能壅塞路段；短程車行可繞道民生路及成功路，或於府前路提早於西門路左右轉，避開忠義路、民族路及海安路封閉路段。

交通局統計，從10日至13日台南市多場活動受影響的道路如下：

1、10日至12日永康區「歡慶台南升格10周年暨市圖新總館在永康─紙風車劇團」：封閉永康區東橋八街、東橋十街和康橋大道交叉路口。

2、11日至12日柳營區「柳營區農會牛奶節暨新大樓落成100周年慶」︰使用柳營區柳營路二段59號至99號前南向車道。

3、11至13日水仙宮「庚子年五朝慶成祈安建醮大典」：封閉神農街（金華路-康樂街全台開基藥王廟前）、 正興街（康樂街-海安路）、 康樂街（民權路-民生路）、 西門路二段307巷（西門路-國華街）、 普濟街（四聯境普濟殿廟口-國華街）。管制四輪車輛進入：民族路三段（康樂街-海安路-國華街）、海安路三段（民族路-成功路）。

4、11日至14日新營區「2020親新好時節」（2020新營集客創意活動）， 管制新營區新長勝五路、新長勝二路、新長勝三街、新長勝二街、新長勝一路及建業路全幅道路（不含交叉路口10公尺內及停車格位）。

5、12日「彩虹音樂會及遊行」：封閉忠義路（友愛街-府前路）。遊行路段行經中正路、西門路、成功路及中山路。

6、12日南區灣裡黃金商圈發展協會「紳士路騎-情牽西海」活動，封閉南區灣裡路62巷。

7、13日「六合境油行尾福德爺廟遶境活動」，活動路線將行經府前路、開山路、青年路、中正路、民族路及忠義路、民權路等。

8、13日至20日「正德堂庚子年起建金籙慶成祈安三朝建醮大典」：封閉中西區正德街（中正-正興）及正興街（海安-康樂）。

9、13日佳里區蕭壠文化園區「耶誕跨年系列活動-親子歡樂嘉年華」，台19及市道176線車多。

(中時 )