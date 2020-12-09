「北一女神」蔡瑞雪日前爆出和男友以綸分手，結束短命1年戀情，9日她出席媒體茶敘活動，被問到分手原因？她說：「不是吵架，互相很忙，他在北京拍戲，我也在拍戲，聯繫上有時差，會互相擔心對方，比較累一點，彼此都沒安全感」，自己主動提分手，但以綸不想分，「中間有考慮一陣子，有掙扎3、4次，重複一樣的事情」，最後在兩人交往1週年決定分開。

24歲的以綸先前和大6歲的郭書瑤交往1年多，去年11月以綸被爆出和同年的蔡瑞雪戀情，郭書瑤12月認恢復單身，蔡瑞雪之後愛得越來越大方，今年2月14日西洋情人節還放閃以綸，兩段戀情巧妙接軌，但仍不敵遠距離，以綸近年都在大陸拍戲，和蔡瑞雪至今已10個月沒見，蔡瑞雪笑笑說「現在已經走出來了，很好」。她否認有新約會對象，直言不會復合以綸，接下來也不交往圈內人，也不想要遠距離。

《返校》影集上週播出1、2集後獲網友好評，9日舉辦媒體茶敘，趙正平、黃冠智、李玲葦、蔡瑞雪與導演莊翔安出席，演員也穿上戲服還原角色。黃冠智劇中飾演「程文亮」出身道士世家，劇中他心儀學妹「劉芸香」李玲葦，還替她畫符咒避邪，暖男形象爆棚，粉絲專頁人數暴增千人，增加不少女粉絲。

有別劇中長髮，李玲葦剪短髮後，黃冠智笑稱「有被電到」，蔡瑞雪爆料，私下常看黃冠智和李玲葦「放閃」互動，以為兩人有來電，還看他特地幫她買在地知名包子。黃冠智說，劇中「芸香」眼中只有「沈華老師」（姚淳耀飾演），爆料有次姚淳耀因趕場拍戲，他大方邀姚淳耀共睡一房，李玲葦也來參一咖，「我說我是雙人床，她竟然說『我是雙人床加大』」。

劇中飾演「白教官」的趙正平，近期數部劇都是軍人角色，他敬業地積極瘦身，除了自己帶便當、也趁空檔到飯店健身房運動，早餐只有咖啡配水煮蛋或麵包，透露拍攝時70公斤，現在68公斤更瘦。看年輕人吃包子，直言「不跟他們搶包子，我連劇組便當都不吃，我吃當地五星級日本料理，這劇組窮得要死！」笑說「伙食費高過酬勞」。現場有媒體虧趙正平臉圓，似乎復胖？他激動起身「你說我哪裡復胖！明明現在比較瘦！」還拿「鬼牌」要媒體戴上，爆衝反應笑翻全場。

談起過往對於教官印象？趙正平笑說，以前讀書時不愛走學校正門，因常遲到「都用翻牆」，高中3年翻牆次數超過走正門次數，到畢業典禮當天仍習慣想翻牆，教官看不下去，直說「不要翻了吧，今天畢業典禮，可以走大門」。

蔡瑞雪自爆求學時很叛逆，讀北一女時學校規定進出校門要穿裙子，她總愛在裡頭穿運動褲，進出校門再捲起褲管，有次被教官抓包，要她脫掉運動褲，她叛逆脫掉裙子，教官氣的記她警告；李玲葦則是國中時，因成績被男老師當全班面打屁股；從小體育班的黃冠智，因輸比賽被教練狠打、狠踹。

(中時 )