元保宮內2樓「智能健康促進中心」，除提供民眾血壓、心跳、血氧、體重、體脂肪、握力等檢測外，另健康促進讓長輩運動，提升免疫力。（張妍溱攝）

健康促進引入最新「健身魔鏡」讓長輩運動，提升免疫力。（張妍溱攝）

台中市北區元保宮奉祀主神保生大帝，有「醫藥之神」之稱，9日與中國醫藥大學附設醫院聯手為「智能健康促進中心」揭幕，2樓建置健康檢驗及促進體驗區；中國附醫院長周德陽說，從AI到智慧健康成立，讓很多疾病能更早檢出無症狀者的確診，為民眾健康把關。

中國醫藥大學附設醫院長周德陽表示，肌少症及罹患失智症的高危險群，因缺乏肌肉常會會出現疲倦、行動受到限制情形，從原本心智正常，因身體不活動，心智退化速度會加快，「智能健康促進中心」，提供民眾更多檢測、預防保健資訊及健康促進課程。

中國附醫社區暨家庭醫學部主任林文元說，北區試營運不到半個月時間，意外發現受檢測的100多名長輩中，有3成為失智症傾向、有一半以上為高血壓症狀，早期失智症地方和全國的比例相當，即通知受測民眾到醫院，進一步由醫師確認病情。

「虛擬與實體並進！」元保宮主委賴信榮說，元保宮主祀保生大帝，是地方重要信仰中心，長輩來拜拜「保安康」，奉香後至廟內2樓「智能健康促進中心」，每周固定時段檢測，了解健康狀況，文化與醫療做結合。

台中市衛生局指出，全台65歲以上老年人口約近370萬人，其中台中市約38萬人；佈建社區照顧關懷據點、長照C據點及文化健康站，持續成立長輩健康促進站、社團，推廣健康老化、認知訓練及運動介入課程，長者愈活愈健康。

「智能健康促進中心」，提供民眾血壓、心跳、血氧、體重、體脂肪、握力等檢測外，有高齡長輩的跌倒、失能、失智、憂鬱、營養、衰弱評估等，健康促進引入最新「健身魔鏡」；另「中國醫點通」APP可記錄檢測狀況。

(中時 )