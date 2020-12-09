成龍兒子房祖名因吸毒事件自斷星路，近日更傳出遭當局列為「劣跡藝人」，戲劇作品腰斬，但昔日舊愛薛凱琪當年因為他被封殺，在演藝圈浮沉多年，終於在今年重回香港樂壇；近日薛凱琪曬出近況照，粉絲驚呼「根本逆生長」。

香港女星薛凱琪在2003年以歌手身分出道，2005年轉戰電影圈，拍了第一部電影《早熟》，讓她成為千萬票房女演員，卻也在這時候相識相戀房祖名；但這段戀情飽受爭議，因房祖名本來和戴佩妮熱戀，為了薛凱琪狠甩戴佩妮，讓她一度像是「小三」。

薛凱琪和房祖名在一起4年卻很坎坷，房祖名非單身卻屢傳緋聞，薛凱琪忍無可忍，也跑去和富二代Aaron搞曖昧，她以為可以讓房祖名吃醋，結果男方竟然主動提方手。而房祖名父親成龍想替他洗白，開始爆料薛凱琪負面消息，導致曾有「楊千嬅接班人」封號的她，慘遭封殺，形象跌落谷底。

薛凱琪今年39歲，卻有神凍齡外貌，還被以為是大學生。(圖/ 摘自薛凱琪IG)

不過，薛凱琪在淡出演藝圈多年，偶爾會有戲劇作品，直到今年終於重回香港樂壇，陸續推出單曲，歌唱實力如當年一樣優秀；日前她在IG曬出一套休閒穿搭照，凍齡顏值讓網友超震驚，完全看不出來她今年已經39歲，「以為是大學生」、「根本逆生長」、「歲月在妳臉上都沒留下痕跡啊」。

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(中時新聞網)