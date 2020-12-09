全縣栽種茶面積約有300公頃，受今年旱災影響，茶樹農損面積超過3成以上，衝擊茶產業發展。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌聽取農友心聲，向中央爭取天然災害救助，9日到銅鑼九華山會勘茶園農損現況。（何冠嫻攝）

銅鑼茶農張煥文表示，茶樹生長欠水，只能仰賴下雨才有辦法收成，今年受乾旱影響損失慘重。（何冠嫻攝）

苗栗縣為農業大縣，今年受乾旱影響，農作災情嚴重，衝擊地方產業發展。苗栗縣長徐耀昌日前北上農委會爭取帝王柑、水稻、茂谷柑、茶作物天然災害救助。其中茶樹因近期無降水，茶葉生長欠水無法收成，造成3到4成面積枯死受損。9日徐耀昌等人前往銅鑼鄉視察茶作物災損狀況，提醒農友把握時間向在地公所申辦天然災害救助。

苗栗縣栽種茶面積約有300公頃，受今年旱災影響，農損的面積超過3成以上，衝擊東方美人茶和紅茶等重要產業。銅鑼茶農張煥文表示，茶樹生長缺水，仰賴下雨才有辦法收成，今年9、10月乾旱造成30％以上茶葉枯損外，茶葉發芽率更大幅降低，無法成熟，「是這10年來最嚴重的情況」。

徐耀昌9日率縣府團隊，會同銅鑼鄉長謝昌年、農會理事長葉東維、常務監事邱期武、總幹事曾義孝等人，到九湖村九華山會勘茶園，許多茶樹已枯死，部分也冒不出嫩芽，災情慘重。徐耀昌表示，乾旱導致縣內許多農作相繼傳出災損，早在11月初縣府已提報中央爭取相關救助，但遲遲未獲回應，擔心農友恐血本無歸，2日並率同農業處相關團隊北上，向農委會主委陳吉仲反映農友心聲，農委會旋即於7日公告多項農作可辦理天然災害現金救助及低利貸款作業。

縣府農業處長陳錦俊表示，農委會公告農業天然災害現金救助的地區與作物，包括苗栗、苑裡、通霄、頭份、頭屋、西湖、造橋的帝王柑，每公頃救助7萬5000元；苑裡及後龍的水稻，每公頃1萬8000元；全縣茶葉每公頃5萬元；全縣茂谷柑每公頃7萬5000元，即日起至17日止，各鄉鎮市公所受理申報。

(中時 )