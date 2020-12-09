【政新鮮】10大新聞人物 蘇揆敬陪末座 女戰神轟他刻薄寡恩

近來，民調支持度直直落的行政院長蘇貞昌在2020十大新聞人物中，敬陪末座，在排行榜中獲得第十名的吊車尾紀錄，對此，藍營新一代女戰神鄭麗文在接受《中時新聞網》採訪時，怒批他是具有高度爭議的行政院長，而非政績為人稱道，甚至是在立院中的囂張、輕挑態度，給人刻薄寡恩、橫行霸道的深刻印象！

鄭麗文細數蘇貞昌即便是在台灣防疫做的很成功的上半年階段，他竟宣稱口罩絕對夠，孰料後來就引發口罩之亂，且在防疫工作上多次逆時中，就連陸配子女「小明們」返台一事也鬧得沸沸揚揚，爭議不斷。接著是紓困措施搞的百姓們民怨沸騰，蘇貞昌強調「中央審核，基層免責」，但實際上手續繁複，也讓第一線人員亂套，台中市議員李麗華就曾以大字報酸諷「負國院長、輸真昌」。

針對行政院發言人丁怡銘發言引發牛肉麵風波，行政院長蘇貞昌（中）日前帶著丁怡銘（左）前往皇家牛肉麵重慶店用餐，向老闆陳世楨（右） 表達歉意。（圖／本報系資料照）

談到近來的萊豬爭議，鄭麗文更轟他在行政院養小編專製梗圖修理在野黨，手下愛將丁怡銘散播假消息，自己還因大嘴巴讓民間的優良商家被亂扣帽子，苦不堪言，商譽嚴重受損，在院內又如此囂張、言情輕挑，對民代種種的不尊重等，更是史上破紀錄最常沒有辦法到立法院做施政報告又不受歡迎的行政院長，從年初到歲末年終之時，支持度早已達死亡交叉，應該要深刻檢討過去到底背離了多少對百姓們的承諾。

總統蔡英文（左）、行政院長蘇貞昌。（本報資料照、並非2017年文中所指場景）

鄭麗文直指蘇貞昌個性蠻橫，在民進黨內出名的「歹逗陣」，曾於2017年出席活動時，將原本三分鐘的發言致意演變成痛罵蔡英文總統長達半小時，就連前總統陳水扁都說蘇貞昌曾嫌蔡英文歹逗陣，鄭麗文認為他完全不會幫別人留任何情面，是位極其苛刻的人！

(中時新聞網)