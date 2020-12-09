原PO貼出兒子留下的11字紙條，預告自己將離家出走，讓萬名網友笑翻。(圖擷取自爆怨公社)

「看起來很有男子氣魄」，一名母親好氣又好笑的在臉書發文指出，自己就讀國小三年級的兒子日前鬧脾氣，於是流下了一張11字的紙條，上頭寫著自己已經離家出走了，向母親道別。但原PO看到內容立馬噴笑，直說「在你離家出走之前，可以先訂正十次嗎？」貼文更得到萬人認證，通通笑翻。

原PO今(9)日在臉書社團「爆怨公社」上貼出一張照片，表示自己日前碎念了兒子幾句話，怎料他卻生氣的留下11字的訣別書。可見內文中注音與國字參雜，寫著，「ㄇㄚㄇㄚ我已『ㄌ一ㄥˊ』家出走了ㄗㄞˋㄐㄧㄢˋ」。

原本還在氣頭上的原PO，看到離家出走變成「ㄌ一ㄥˊ」家出走，讓她怒氣瞬間全消，直虧自己兒子雖然看起來很有男子氣魄，「但在你離家出走之前，可以先訂正十次嗎？」事後原PO也解釋，其實兒子只是出門去上課而已，根本沒有所謂的離家出走。還笑說等他下課返家後，再來追問當事人，「ㄌㄧㄥˊ家出走到底是什麼。」

貼文發出後讓萬名網友笑爛，紛紛調侃，「請他先回來把錯字全部通通都罰寫10次，要離家出走再離家出走，不送」、「這張紙要收好，等他長大拿出來回味」、「罰寫十遍+吃三天三色豆以示懲戒，然後這張裱框掛起來，看他以後還敢不敢造次。」還有網友神解讀，「大概只有靈離開而已，體還在家XD」

(中時新聞網)