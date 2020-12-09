遠東商銀發行2021年月曆《台灣公路紀行》，以貼近國人生活的公路為題材，繼獨立書店、當代圖書館、藝術家故居與高山山屋為主題後，持續以月曆邀請客戶一起探尋台灣美麗角落，照著灣公路紀行》一起兜風去。

遠東商銀總經理周添財表示，台灣雖然是個島嶼，但拜多元地形之賜，造就豐富的公路景觀，迎接新的一年，除希望新冠疫情早日結束，也希望公路能帶國人更深入自己的土地。

遠銀說明，2021年月曆一覽12條省道級以上的公路，為取自空拍攝影家吳忠恩的作品。公路各擁自然與人文景觀，有直擊無敵海景的北部濱海公路，也有深入鹽田兒女與養蚵人家的西部濱海公路。有蜿蜒淺山悠遊客家小鎮的台三線，有進入大山探訪原住民部落的阿里山公路，也有連結統治意圖的台一線與中部橫貫公路。

公路在四通八達中，串連台灣的生命力，承載寶島的幸福感，周添財說：「2021年選一條公路出發，通往幸福，讓我們一起前瞻美好新年。」

《臺灣公路紀行》月曆也是遠銀再度以同仁為代言人，分別是遠智證券總經理陳智泉、遠東商銀法金資深副理黃秋宜及MA儲備幹部張珮茹。該行指出，三人雖屬壯中青不同世代及不同部門，但在繁重的金融工作之餘，都熱愛騎重機，他們將與《台灣公路紀行》月曆一起宣導馳騁公路的美好體驗。

張珮茹說：「因為喜歡騎機車，讓我發現很多臺灣公路上的真、善、美。」，三位代言人將在新的一年，肩負號召同仁多多從事戶外活動的使命，繼續擦亮遠東商銀經政府認證的「健康職場」與「運動企業」品牌。

值此數位時代，遠銀仍每年印製大型掛曆，以服務店家、企業、高齡長者及藝文愛好之樂活客戶的需求，也傳達傳統紙本所蘊含的溫暖祝福。遠銀強調，這次公路月曆更利用每月版面置入當代公路的相關環保規劃，以「公路ft. 環保」為題，導引出「以路就樹」、「動物通道」、「生態護岸」等12項綠色公路工法或配套設計，期以月曆為平台，倡議開發應尊重自然保育的觀念，提醒國人在從事建設時不忘對所處的自然大地善盡應有的責任。

遠銀因為落實社會責任的努力，日前嬋連BSI企業永續韌性卓越獎、台灣企業永續獎等ESG獎等的肯定。

(工商 )