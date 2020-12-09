資訊服務廠商精誠資訊（6214）9日公布11月營運表現，單月營收19.89億元，較去年同期成長23％。累計今年前11個月營收207億元，較去年同期增加8％。展望第四季與明年第一季，精誠明年在內需的零售、旅遊需求將持續暢旺，看好明年營運可望持續創新高，全年營運樂觀審慎看待。

精誠表示，11月營收成長貢獻主要來自於高科技製造業客戶大型專案驗收認列，以及政府機構持續增長的數位轉型需求，而投資併購鼎盛、宜誠等產生的綜效也為營收帶來貢獻。此外，中國與香港市場受惠於數位轉型需求增溫，在爭取部分大型專案有所斬獲，也是11月營收大幅成長的重要貢獻。

以獲利來看，累計今年前三季稅後淨利13.26億元，較去年同期成長31.8％。精誠今年在FinTech創新需求以及純網銀服務，以及疫情帶動的遠距工作需求下，前三季營業利益已超過去年全年7.19億元，超越去年全年的6.07億元表現。第三季單季稅後淨利5.04億元，較去年同期大幅成長77％，單季每股稅後盈餘2.03元。

整體第四季表現看來，精誠表示，接下來將延續連結數據生態圈策略，跨業整合布局，幫助客戶在5G時代加速數位轉型，也引進運用創新AI技術的資安解決方案，協助企業解決疫情下遠距工作的資安隱憂與技術落差，也將攜手客戶創新商業模式，創造第二條成長曲線。

(工商 )